Comprarán 40 vehículos y una grúa para la Fiscalía General de Sinaloa

Un proceso para comprar 40 automóviles y una grúa, para diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado, fue iniciado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

A través de la licitación pública nacional 06/2025, el Sesesp gestionará la adquisición de 28 autos tipo sedán: 19 para la Policía de Investigación y 9 más para la Unidad Especializada contra el Secuestro.

También para esta Unidad Especializada se buscará adquirir una camioneta híbrida y dos más tipo pick up.

Los otros nueve vehículos a gestionar son camionetas habilitadas como patrullas para la Policía de Investigación de la FGE.

Al margen de este proceso de compra, la Fiscalía de Sinaloa lanzó una licitación aparte para la compra de una grúa para sus operaciones.

Durante la aprobación del Presupuesto del Estado para el 2025, la Fiscalía General del Estado fue uno de los entes más beneficiados con reasignaciones de recursos, pues se le incrementaron 51 millones de pesos de fondos.

Este aumento respecto a su propuesta de gasto inicial se debió a un afán por reforzar a la institución con 70 nuevas plazas para personal, la creación de una Policía Cibernética que sigue sin lanzarse, y para comprar vehículos.

Específicamente para automóviles, el Congreso de Sinaloa reasignó 15 millones 500 mil pesos adicionales para que la FGE adquiera vehículos.