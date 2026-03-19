¡Compromiso hecho realidad! Inauguran el Gobernador Rubén Rocha y el Rector Jesús Madueña la Facultad de Medicina de la UAS en Guasave, con una inversión de 51 millones de pesos

El Gobernador del Estado, el doctor Rubén Rocha Moya, y el Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, inauguraron la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Extensión Guasave. La obra se construyó con una inversión de poco más de 51 millones de pesos provenientes de recursos estatales, y tendrá un impacto favorable en la formación académica de los jóvenes de la región.

“Muchas gracias, señor Gobernador, por estar aquí haciendo realidad un sueño de la Facultad de Medicina. En esta zona tan hermosa como lo es Guasave, hoy los jóvenes ya cuentan con un edificio propio”, expresó el Rector, señalando que este logro fue posible gracias al apoyo del mandatario estatal.

Madueña Molina enfatizó que este día quedará registrado en la historia de la Universidad, pues se dieron cita estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades locales, estatales y universitarias para ser testigos del evento.

“Se dirá que se vivió un momento de gran entusiasmo, pues abre sus puertas un espacio educativo destinado a transformar la vida de los jóvenes y sus familias, el cual dará un nuevo rostro a la formación universitaria en esta región. También debe decirse que esta obra ha sido posible gracias al generoso respaldo del Gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, quien se comprometió a aportar los recursos necesarios para la construcción de este módulo y ha cumplido su palabra de manera cabal y oportuna”, afirmó.

El Rector también recordó el significativo paso del doctor Rocha Moya por esta Alma Mater, donde dejó una profunda huella de su compromiso con la educación. Hoy, ese vínculo se concreta en una nueva obra de gran trascendencia educativa, social y humana.