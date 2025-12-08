$!Comuneros de la Presa Santa María bloquean Avenida Insurgentes en Culiacán ante retraso en pago de convenio

Comuneros de la zona donde se encuentra la Presa Santa María bloquearon este lunes la Avenida Insurgentes, en Culiacán, en el sentido de poniente a oriente, como medida de presión para exigir al Gobierno del Estado el pago de los 30 millones de pesos anuales que les corresponden por el convenio firmado a raíz de la instalación del proyecto hidráulico.
De acuerdo con los manifestantes, el recurso debía entregarse durante el segundo semestre del año, sin embargo, el pago registra un retraso que ya consideran preocupante debido a que restan pocas semanas para que concluya el ejercicio fiscal 2025.
Su principal temor, señalan, es que la administración estatal posponga el cumplimiento para el siguiente año o, peor aún, que quede fuera del presupuesto que está por aprobarse.
Los comuneros recordaron que este monto anual no es un apoyo social ni un gesto de buena voluntad gubernamental, sino una contraprestación derivada de las afectaciones territoriales y productivas que han tenido como consecuencia directa del avance de la obra.
Aseguran que dicho compromiso quedó documentado y firmado, por lo que exigen que se respete en los tiempos acordados.
Durante la manifestación, los inconformes retuvieron la circulación de vehículos por lapsos prolongados, situación que generó tráfico lento y molestia entre automovilistas; sin embargo, justificaron la acción al asegurar que han agotado el diálogo sin obtener respuestas claras por parte de las autoridades estatales.