$!Comuneros de la Presa Santa María bloquean Avenida Insurgentes en Culiacán ante retraso en pago de convenio

Comuneros de la zona donde se encuentra la Presa Santa María bloquearon este lunes la Avenida Insurgentes, en Culiacán, en el sentido de poniente a oriente, como medida de presión para exigir al Gobierno del Estado el pago de los 30 millones de pesos anuales que les corresponden por el convenio firmado a raíz de la instalación del proyecto hidráulico.

De acuerdo con los manifestantes, el recurso debía entregarse durante el segundo semestre del año, sin embargo, el pago registra un retraso que ya consideran preocupante debido a que restan pocas semanas para que concluya el ejercicio fiscal 2025.

Su principal temor, señalan, es que la administración estatal posponga el cumplimiento para el siguiente año o, peor aún, que quede fuera del presupuesto que está por aprobarse.