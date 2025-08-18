$!Comuneros de Santa María cierran el paso por la Avenida de los Insurgentes, en el Palacio de Gobierno de Culiacán

Comuneros del poblado Santa María cerraron el paso por la Avenida de los Insurgentes, a la altura del Palacio de Gobierno de Culiacán, para manifestarse por la falta de pagos y de servicios por parte de las autoridades de Gobierno hacia su comunidad. El bloqueo se registró desde las 9:00 horas y prosiguió por un prolongado tiempo, por lo que elementos de la Policía Municipal de Tránsito arribaron por distintos puntos estratégicos para controlar el tráfico vehicular.





Con lonas y carteles en mano, vecinos de la comunidad sitiaron una de las rúas principales para acceder a la sede gubernamental pues exigen un actuar eficaz por parte de las autoridades, esto ante la falta de servicios públicos y bienes para los habitantes.





Con una población de alrededor de 300 habitantes, los manifestantes refieren que su comunidad no cuenta con las viviendas necesarias para la ocupación de las familias, que son de mala calidad y que incluso algunas fueron derrumbadas para la construcción de una presa. Ubicado en los límites con el estado de Durango, la comunidad de Santa María es descrita como una de escasos recursos y que se refiere a quedado abandonada por el desplazamiento masivo de los pobladores: “Todas (sobre cuántas familias se han desplazado), no hay gente allá, todos se han movido para aquí (la ciudad de Culiacán)”, refiere uno de los habitantes.



