La comunidad de La Laguna, sindicatura de Ruiz Cortines en Guasave, se inunda todos años porque no existen calles o un orden entre las casas que están ahí, en donde viven más de 320 familias.

Óscar Loza Ochoa, activista de los derechos humanos, visitó el lugar y dijo que tienen el plan de construcción de un cárcamo, que es una estructura subterránea diseñada para recolectar y bombear aguas residuales o pluviales hacia un punto de tratamiento o descarga.

“Ahora con el ciclón anterior, estuvieron inundados varios días y no pudieron entrar ni siquiera las máquinas que conseguimos, para que fueran a sacar el agua por algún lugar”, comentó.

“Tenemos pendiente la construcción de un cárcamo para que no se vuelva a repetir esta situación, ahora con la temporada de lluvias. Estamos en eso”, mencionó el activista.

La importancia de este cárcamo es en el sistema de drenaje que se tiene en el lugar, ya que ayuda a prevenir inundaciones y garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. Pero el problema radica que la pequeña comunidad ni siquiera tiene sistema de drenaje, acceso a agua potable y otros servicios públicos.

“Ni siquiera hay manera de entrar. Hubo dos incendios el año pasado y no pudieron entrar los bomberos porque no hay por dónde, o sea, la gente llegó y a como Dios le dio a entender se acomodó”, explicó.

“Tomar con diablitos electricidad... en un sólo punto hay 85 diablitos y de ahí parten cables que no son los indicados, que no tienen tierra, que el calibre del cable no es el indicado. Aparte en medio camino, el cable se divide en dos o tres para llegar a diferentes viviendas”, indicó.

Loza Ochoa expuso que al no contar con energía eléctrica correctamente también se pueden provocar incendios, como lo fue en marzo del año pasado, en el que dos casas de diferentes puntos del asentamiento se prendieron fuego y los bomberos no pudieron adentrarse a apagarlos.

“De tal manera que, ahí pueden cualquier rato, ojalá no llegue a pasar, pueden darnos un verdadero susto por cortos que hagan y provoque no un solo incendio, sino varios ahí de las casitas que están ahí”, precisó.

“Ya se llegó a un acuerdo ahí con la gente para que permita pedir una parte de elotes en lo que sería el norte de esa colonia, para que permitan abrir ahí un espacio donde puedan entrar carros, puedan entrar las patrullas, los bomberos, la Cruz Roja”, comunicó el Loza Ochoa.

El activista comunicó que se necesita hacer mucho por la comunidad, ya que por lo antes expuesto, no viven en las óptimas condiciones. También comunicó que se necesita ayuda del gobierno para realizar todos los servicios públicos y el cárcamo, que tanto les hace falta.

“Aparte para meter por ahí los servicios de drenaje y de agua potable y que los postes de la luz puedan ubicarse también, de tal manera que puedan tener el servicio y energía eléctrica”, dijo el defensor de los derechos humanos.