$!Comunidad de Oso Viejo, Quila, organiza kermés para apoyar a Mayra Leticia, niña de 7 años con cáncer

La comunidad de Oso Viejo, en la Sindicatura de Quila se ha unido en una muestra de solidaridad para apoyar a Mayra Leticia, una niña que enfrenta un diagnóstico de cáncer y que actualmente requiere recursos económicos para cubrir gastos médicos, traslados e insumos. La historia de Mayra Leticia es la de muchas niñas en Sinaloa, donde las familias hacen grandes esfuerzos para salir adelante ante enfermedades de alta complejidad. Su madre, Mayra López Aragón, relata que todo comenzó con síntomas aparentemente comunes, como fuertes dolores de cabeza, los cuales llevaron a estudios médicos que derivaron en el diagnóstico de un tumor.

“Ella tenía muy fuertes dolores de cabeza y pensé que no era normal, esa fue mi única alerta, así que la llevé a que le hicieran una tomografía y de ahí salió que tenía hidrocefalia, porque el tumor le estaba aplastando el líquido que corre por nuestra espalda”, expresó. A partir de la operación para la extracción del tumor, Mayra Leticia presentó dificultades motrices. Sin embargo, gracias a las terapias de rehabilitación, ha mostrado avances importantes en su recuperación. Actualmente, la menor se encuentra en proceso de quimioterapia y radioterapia, y está por concluir la primera etapa de su tratamiento. No obstante, los costos médicos continúan siendo elevados, lo que ha generado la necesidad de apoyo comunitario.