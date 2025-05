$!Comunidad escolar en Culiacán exige localización por el profe Luis Alexis

Compañeros de la planta docente; alumnas, alumnos e incluso sus ex alumnos; y sociedad de familia de la comunidad escolar exigen respuestas a las autoridades de Sinaloa. “Ser maestro no es un crimen”, claman.

”Una persona inocente está sufriendo esto, una persona inocente fue privada de su libertad, si no hacemos algo por él ahorita, nos va a tocar a todos después. Tenemos que darle un alto, nosotros no queremos problemas, solo queremos que nos los regresen sano y salvo. Tenemos a una comunidad de maestros, de compañeros, de alumnos que lo necesitamos y lo necesitamos ya, sano y salvo”, expresó Érick, compañero de Luis Alexis Juárez Niebla.

”Él es un maestro increíble, se desvive por los niños, es una persona creativa, es una persona que todos los días está viendo la manera de cómo sacar adelante a sus niños de una manera creativa, a veces mete de sus recursos para hacerles regalos, para comprarles actividades nuevas, para sacarles a que ellos aprendan, a que se diviertan, a que se emocionen. Es una persona dedicadísima a su trabajo y solo a su trabajo, que es ser maestro, por eso no se me hace justo que ahora esté pasando él por esto”.

“Como sociedad estamos muy desensibilizados, ahorita vemos fichas de búsqueda por todos lados y decimos ‘bueno, a lo mejor andaba mal’ o algo así. Yo hablo por él, hablo por Luis Alexis, él no es una persona mala, él es un maestro, un maestro inocente de sexto año que lo queremos de vuelta, eso es lo que queremos, de vuelta sano y salvo”, denuncia Érick.

Este 15 de mayo, en México se utiliza para celebrar y reconocer la labor docente en los distintos niveles, pero la comunidad de la primaria Estatuto Jurídico lo tomará para alzar la voz por uno de los suyos.

“Mañana es el Día del Maestro y no tenemos a un compañero, nos hace falta Luis, nos hace falta, por favor. Exigimos justicia para él, exigimos por favor justicia, que se nos escuche. Es un maestro, maestro, no es un delincuente, no es una persona que hace el mal, es una persona que ayuda a sus alumnos, es una persona buena”, expresa Valeria, profesora del plantel.

La movilización comenzó desde la Catedral de Culiacán, en donde se concentraron y comenzaron a desplegar las lonas y fichas de búsqueda con el rostro del profesor Luis, y mientras recorrieron las calles del Centro de la ciudad pidieron apoyo ciudadano para dar con su paradero.

El contingente se trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde continuaron con su reclamo por justicia por la desaparición del docente. Ahí fueron atendidos por personal ministerial.