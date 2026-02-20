Culiacán
Memoria

Comunidad estudiantil despide a Ricardo Mizael en preparatoria donde cursaba sus estudios

Directivos, familiares y estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata realizaron un homenaje al alumno de primer año asesinado el 11 de febrero en Culiacán; plantaron un árbol, hicieron un pase de lista y reiteraron la convocatoria a la marcha del próximo domingo
Daniela Flores |
20/02/2026 15:55
20/02/2026 15:55

Con un pase de lista, la plantación de un árbol y el lanzamiento de globos blancos, la comunidad estudiantil rindió homenaje a Ricardo Misael, alumno de primer año asesinado a balazos el pasado 11 de febrero en Culiacán.

El homenaje se llevó a cabo en las instalaciones de la Preparatoria Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Sinaloa donde el joven de 15 años cursaba sus estudios.

Directivos del plantel ofrecieron un primer discurso en su memoria, en el que destacaron su paso por la institución y expresaron condolencias a su familia.

Posteriormente, en el jardín del plantel se plantó un árbol de nombre “lluvia de oro” como símbolo de recuerdo permanente.

Después del acto, estudiantes y autoridades lanzaron globos blancos al aire.

Durante la ceremonia, los compañeros de clase realizaron un último pase de lista en honor al estudiante.

Los directivos volvieron a dirigir unas palabras para recordar al joven, mientras que su madre agradeció a la comunidad educativa el homenaje y el interés por mantener viva su memoria.

En el acto también se reiteró la invitación a participar en la marcha convocada para el próximo domingo que lleva como consigna “Con los Niños No”.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Marcha
#Comunidad
#UAS
#Homenaje
#Convocatoria
#Jóvenes asesinados
#Preparatoria
#Emiliano Zapata
