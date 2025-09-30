Comunidad Sinaí enseña sobre perdón a familias del sur de Culiacán

Familias al sur de Culiacán han aprendido sobre perdón y reconciliación, en talleres que imparte Comunidad Sinaí.

En Noticiero Noroeste, el director de la institución de asistencia privada, Emilio Urrecha indicó que una de las partes más importantes para que no recaiga una persona rehabilitada es que su familia también reciba atención psicológica.

Explicó que lo primero es superar la negación, ya que está la creencia de que la única persona que necesita ayuda es quien tiene la adicción.

“Es un tema sistémico, todo el entorno, pero sobre todo, el hogar más cercano, porque nos han tocado casos que los jóvenes ya llegan recuperados, con otra conciencia, pero al llegar al mismo entorno regresa a las adicciones” dijo.

Hay actitudes de los allegados que afectan a la persona rehabilitada, como tratarlos con lástima, con reproches o presiones.

Estos comportamientos son tratados por especialistas de la Comunidad Sinaí entre médicos, especialistas en espiritualidad y psicólogos, de acuerdo a Urrecha.

Los talleres se han desarrollado en centros penitenciarios de Sinaloa, pero también colonias de Culiacán como Lázaro Cárdenas, CNOP, La Costera, Los Huizaches y Villa Bonita; van alrededor de 20 concluidos.

“Cuando terminan la gente quiere más, porque viven todos los días con el temor, miedo, impotencia por su contexto”.

“Hay mucha respuesta positiva, lo vemos en su cara, porque vienen asustadas. Casi el 80 por ciento ha perdido un familiar directo o indirecto, en esta ‘guerra’ que hay”.

Desde hace más de un año, Sinaloa padece una crisis de seguridad que ha dejado 2 mil 083 homicidios dolosos, 2 mil 034 personas privadas de la libertad, 7 mil 451 vehículos robados, entre otros hechos de alto impacto, los cuales han ocurrido en todo tipo de sectores y horarios.

La ola de violencia deriva de una disputa entre facciones del crimen organizado.

Para mayor información o dudas sobre la Comunidad Sinaí, Urrecha brindó el teléfono celular 6671890057.