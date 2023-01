Comunidades aledañas a Jesús María también reciben ayuda, afirma Gobernador

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se está cumpliendo con el deber de llevar ayuda humanitaria para la sindicatura de Jesús María y poblaciones aledañas, que desde el viernes se ha ido entregando a través de personal de instituciones estatales y federales.

En su conferencia Semanera del lunes, el Mandatario reiteró que se ha reforzado la ayuda a esas comunidades otorgando asistencia social, médica y alimentaria, tras los hechos violentos del 5 de enero por la captura de Ovidio Guzmán.

De acuerdo a comunicado, dio a conocer la ampliación de estos apoyos integrales, reiterando su compromiso de atender de manera inmediata y eficaz a los ciudadanos tanto de la zona serrana como de las áreas urbanas.

“Estamos haciendo materia de labor social en la comunidad de Jesús María, que por cierto vamos a extender esta a El Varejonal, La Anona, todas estas partes que están aledañas para atender a la gente y la labor social se está haciendo de manera integral desde la asistencia alimentaria, incluso, en este momento está el Ejército en la comunidad, una cocina caliente y se van a dispersar por lo menos mil desayunos y comidas hoy”, señaló.

Rocha Moya fue enfático en señalar que Sinaloa es mucho más que lo ocurrido en días pasados, recordando que este estado es un reconocido productor de alimentos, a nivel nacional e internacional, entre otras muchas de sus fortalezas, incluso de clase mundial.

“Tenemos una vertiente, que lo oiga todo mundo, de gran generosidad humana que es producir los alimentos para el País. No nos quieran encasillar con un tema que además no es exclusivo ni privativo de nosotros”, externó.

Además, el Ejecutivo Estatal refrendó su postura de apoyar de alguna manera a quienes les fueron despojados sus vehículos y no cuenten con seguro particular, sin embargo, precisó que no existe un fondo especial para este rubro, por lo que la logística y características de esta ayuda, aún están siendo analizadas.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública, brindó pormenores sobre la brigada que acudirá para colaborar con las reparaciones necesarias en estas comunidades.

“Atendiendo las instrucciones que dio el señor Gobernador, también se va a desplegar un equipo de Gobierno del Estado para dar ayuda psicológica, se va a establecer un módulo para recabar todos los daños que se tendrían que hacer, el personal militar también va a apoyar para reparar las escuelas, las casas, hacer el censo de vehículos y todo lo demás que se requieran para apoyar a la sociedad de Jesús María y las poblaciones aledañas”, expresó el Secretario.

El Mandatario estatal concluyó señalando que además, a través de la Secretaría de Bienestar, se están enviando tinacos para reponer los que resultaron dañados, una de las peticiones más recurrentes de los pobladores en la zona.