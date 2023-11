“Me tocó hacer recorridos una vez al mes, en lancha, por la bahía para verificar que no se extraiga ilegalmente la almeja”, relata Rosario, nativa de la comunidad El Tetuán Nuevo. “El objetivo del plan piloto de Inspección Comunitaria es de que tomáramos datos con la tablet y todo lo enviáramos a través de Internet: los recorridos, fotos, información donde veíamos alguna irregularidad. Si mirábamos gente pescando, nosotros llegábamos y les decíamos que la almeja estaba en veda, que ese recurso no se podía sacar porque estaba prohibido”.

En los diálogos organizados por Oceana en Altata y La Reforma, los pescadores y las mujeres del sector coincidieron en que la pesca ilegal, la contaminación y las vedas mal aplicadas les perjudican. Los ciclos reproductivos de algunas especies ya no coinciden con las vedas, y la falta de mecanismos de control y la corrupción están presentes a través de la entrega de permisos de pesca y afiliaciones al padrón del programa BienPesca, de personas que no se dedican a la actividad.

La Carta Nacional Pesquera admite que, de las 82 pesquerías marinas reconocidas en México, 28 se encuentran sobreexplotadas y/o deterioradas, 44 están en su máximo rendimiento sostenible y solo cinco presentan potencial de desarrollo. Esto significa que entre las especies que están en máximo rendimiento sostenible (53.6 por ciento) y en sobreexplotación y/o deterioro (34.1 por ciento) suman un 87.7 por ciento pesquerías para las cuales no debe aumentarse el esfuerzo pesquero, es decir, no más permisos ni embarcaciones que las ya existentes.

“Recuperar no implica cerrar, recuperar no implica prohibir. Recuperar implica hacer un manejo de forma conjunta, con la participación de los pescadores para garantizar que durante el periodo de recuperación va a seguir habiendo una fuente de ingresos y que tiene un límite que va a garantizar una pesca plena”, señala Esteban García-Peña, director de pesquerías de Oceana.

“Eso es como un loop , un círculo vicioso, porque al agarrar más chicos los organismos de cada especie, lo más obvio es que no estás permitiendo que se reproduzcan. Es como si estuviéramos eliminando a todos los perritos y gatitos que no se han reproducido, pues nos los vamos a acabar. A la par que se genera un desarrollo de la pesquería en términos biológicos y sociales, se está acumulando capital que se está invirtiendo en la pesquería y llega un momento en que biológicamente está estacionado y empieza a caer la captura, entonces empiezan los problemas de sobreexplotación económica porque está sobrecapitalizada la pesquería”.

Para la organización civil, un proceso de restauración inicia con el reconocimiento de especies sobreexplotadas o deterioradas y fija metas de abundancia con resultados esperados; la estrategia contiene indicadores de desempeño y metas intermedias que permiten evaluar la efectividad del avance o, en su caso, la necesidad de modificar el procedimiento.

Al final, se puede medir la efectividad de la recuperación de pesquerías o especies marinas si se alcanza la meta de abundancia fijada y se comprueba que la población o stock es estable, con lo que se da por terminada la recuperación y se establece un nuevo plan de manejo para su aprovechamiento, asegurando la participación de las y los pescadores.

El análisis de la reforma legal requiere pasar por un rediseño de la Carta Nacional Pesquera, la principal herramienta de información para la toma de decisiones del sector. Este documento rector de la política está hoy desfasado de la realidad porque los procesos burocráticos del Inapeca, Sader y Conapesca generan un atraso de al menos tres años entre la información recabada y publicada.

La carta, cuyo carácter es vinculante a las decisiones del Gobierno, contiene datos incompletos e imprecisos y omite las fuentes de información y la metodología que la crea; en 2023 clasifica a cinco especies en estatus “desconocido” o “indeterminado”, una categoría que Oceana califica como grave y opaca porque incentiva la desinformación al omitir datos sobre las especies.

“Cuando algo en el manejo de recursos naturales tiene un carácter de indeterminado o no se tiene información o no se conoce nada, por acuerdo internacional (que es el acuerdo de la diversidad biológica) se debe aplicar forzosamente el principio precautorio. No tengo información, entonces no puedo permitirme llevar a cabo ni permisos, ni manejo, ni nada hasta que el Estado lleve a cabo la investigación o colecte la información suficiente para saber ya el estatus exacto o cómo poder manejar”, señala el director de Pesquerías de la organización.

Otro problema es que la pesca y la acuacultura se gestionan bajo el mismo marco legal. Este tratamiento regulatorio no diferenciado es el primer problema que enfrentan las comunidades que viven de los recursos pesqueros para consumo humano. Para Cisneros Mata, del INAPESCA-Guaymas, la ley tampoco distingue entre pescadores artesanales o industriales y no reconoce al territorio costero como un elemento para el manejo o la gestión comunitaria del ambiente acuático, además de que carece de reglamento.

“La mayoría de las pesquerías mexicanas se encuentra en desorden debido en buena medida a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) carece de Reglamento para operativizar las disposiciones normativas”.



La respuesta está en el Senado

En México, la respuesta a la demanda de recuperación y conservación de los recursos pesqueros están en manos de la Cámara de Senadores.

La ausencia de reglas específicas para atender el deterioro de las poblaciones marinas requiere de una reforma que otorgue atribuciones a la SADER (por conducto de la CONAPESCA) para recuperar las especies en sobreexplotación y/o deterioro, y garantizar la preservación de las especies mediante planes de manejo integrales y un sistema de información y evaluación confiable.

Actualmente el 75 por ciento de las pesquerías carecen de planes de manejo y ninguna cuenta con estrategias de recuperación. Para Oceana esto pone en riesgo los ingresos, empleo y calidad de vida de unos 250 mil pescadores artesanales y sus familias que dependen de la pesca.

“México está entre los 16 países cuya ley pesquera no apuesta a las buenas condiciones del ecosistema sino apuesta a la producción por volumen, y entonces eso nos lleva a otra falta más grave que es que no garantiza que el producto pesquero que enfrenta algún efecto adverso por sobrepesca o cuestiones ambientales se recupere”, advierte Esteban García-Peña de Oceana.

En el Senado ya hay una iniciativa de reforma a la ley pesquera que fue turnada a comisiones en diciembre del 2022 a través de la legisladora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, pero esta sigue estancada y en riesgo de no avanzar en el actual periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre.

Mientras llega la respuesta del Senado, la sociedad organizada trabaja para mantener en buen estado sus recursos pese a las adversidades. En la Bahía de Altata, el equipo de las Almejeras de Santa Cruz concluyó en septiembre una valiosa etapa de inspección y vigilancia del refugio creado junto con las organizaciones Pronatura y EDF, para rescatar la almeja chocolata. Según el reporte, de abril a agosto registraron 19 incidentes entre los que destacan la extracción de almeja sin permiso o en veda, pesca en zonas no permitidas y extracción de ejemplares inferiores a la talla permitida.