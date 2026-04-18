Comunidades de El Salado enfrentan carencias de agua potable; síndico pide nuevos pozos

Habitantes de diversas comunidades de la sindicatura de El Salado, en Culiacán, enfrentan problemas de acceso a agua potable, denunció el síndico Eduardo González Aguilar.

En ese sentido, solicitó la intervención de las autoridades para la construcción de nuevos pozos que garanticen el suministro.

El funcionario explicó que localidades como Corral Viejo, Las Cultas, Los Cedros, Vado Hondo, La Loma, Monterredondo y El Espinal carecen de infraestructura adecuada para el abastecimiento de agua potable.

Aunque algunas familias logran obtener agua mediante pozos rústicos o norias construidas por los propios habitantes, el síndico advirtió que estas fuentes no garantizan calidad ni abasto suficiente.

En otros casos, dijo, las personas recurren incluso a arroyos cercanos para cubrir sus necesidades básicas.

“Lo que pasa es que no tanto la demanda porque la gente de ahí de la comunidad tienen su pocito de agua, pero sí se requiere un pozo mejor de agua potable y que el municipio nos eche la mano con esas comisarías y comunidades”, expresó.

Agregó que, en comunidades como Alcoyonqui y La Higuera, se han presentado problemas similares, aunque en este último caso la situación comienza a estabilizarse.

En total, estimó que alrededor de 260 familias viven bajo estas condiciones, por lo que insistió en la necesidad de que el Ayuntamiento de Culiacán y el Gobierno del Estado impulsen la perforación de pozos formales que permitan un acceso más seguro y constante al recurso.

“Si hiciera un pozo mucho mejor. Agua más limpia y más cómodo para ellos”, subrayó.