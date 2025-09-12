$!Con 156 camiones de 52 rutas está garantizado el traslado gratuito a la ceremonia del Grito: Marco Antonio Osuna

CULIACÁN._ Garantizando el traslado y regreso gratuito de los ciudadanos que deseen participar y disfrutar del espectáculo programado en el marco de las Fiestas Patrias en Palacio de Gobierno, el titular de Vialidad y Transportes, Marco Antonio Osuna Moreno, precisó que el operativo de movilidad estará resguardado por elementos de seguridad.

“Tenemos garantizados los traslados y los regresos, vamos a tener 156 unidades en 52 rutas. Esto va a empezar alrededor de las 4 de la tarde, van a empezar a transitar por las rutas con una calcomanía, van a ser tres camiones por cada ruta”, señaló Osuna Moreno.