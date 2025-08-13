Con 180 mil entregas, programa de útiles y uniformes presenta avance significativo: Castro Meléndrez

CULIACÁN._ Desde su arranque, el Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, ha mantenido un buen ritmo y continúa avanzando de manera significativa, precisó este miércoles el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, en el marco de la conferencia de la Vocería Estatal.

De acuerdo con un comunicado, con corte al lunes 11 de agosto, las cifras demuestran que la entrega fluye de manera adecuada, por lo que es importante que los padres de familia continúen acudiendo a los 880 puntos de canje autorizados en los 20 municipios del estado de acuerdo a las fechas de entrega estipuladas por orden alfabético, señaló el vocero estatal.

“El reporte que tenemos de la SEPyC es que había en uniformes que se habían canjeado 180 mil 569, que representa el 18.74 por ciento, en útiles 85 mil 689, que es el 17.79 por ciento y de calzado, 9 mil 369, con un 13.22 por ciento, repito, esto fue el día lunes, de tal manera que con toda seguridad hoy se ha avanzado de manera significativa”, afirmó.

Castro Meléndrez orientó a los padres de familia que se encuentren con cualquier tipo de inconveniente para que acudan directamente a las oficinas de SEPyC y hagan el reporte correspondiente, señalando que se les brindará el seguimiento adecuado hasta que resuelvan cada caso en particular.

“Cualquier caso de una madre de familia, de un padre de familia, en lo que tiene que ver con los canjes, que por favor lo reporten directamente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para tomar las medidas que cada caso imponga, les vamos a agradecer la interacción con las autoridades educativas para resolver este tipo de situaciones”, expresó.



PARA RESOLVER DUDAS

El Secretario General recordó que la SEPyC puso a disposición el número telefónico 667 846 4220, habilitado como call center para resolver cualquier duda sobre el proceso de canje, documentación requerida o problemas con el sistema de registro.