$!Con arte urbano, muralista de Culiacán busca fomentar la paz entre la juventud sinaloense

“No venimos a combatir el narcotráfico, venimos a hablar en pro de la cultura y la paz. Que las comunidades jóvenes se vuelvan analíticas sobre el tema. Usamos el arte porque creemos que es un medio de comunicación, de reflexión, y analítico”.

Destaca que socializar el arte urbano entre las comunidades rurales no ha representado un obstáculo para su proyecto, pues este tipo de expresiones son idóneas para los espacios marginados, violentados o rurales.

“Está en la calle, no necesitas ir a una galería, no necesitas abrir un libro, no necesitas ir a un museo, a los cuales muchas comunidades no tienen acceso. Está en las calles, en donde todo mundo lo puede ver”, dice.

Si bien las metas del proyecto consisten realizar una serie de actividades en diversos puntos geográficos de Sinaloa, el objetivo de Doctor Feis es inspirar a niños, niñas y jóvenes de zonas rurales a tener un interés genuino por el arte.

“Cuando terminamos algún tipo de taller en estos eventos comunitarios se te acercan uno o dos morros y te dicen ‘oye, está bien chilo esto. Me gustaría hacerlo, me gustaría ser artista urbano’. Cuando sabes que lograste mover la fibra de dos plebes, sabes que estás haciendo algo bueno”, menciona.