Con cinco meses de retraso desde que debía aperturar el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Culiacán, el lugar sigue en operante, denunció Susana Ayala, integrante del colectivo de búsqueda Padres y Madres de Hijos Desaparecidos.

Comentó que era noviembre de 2023 el periodo que había establecido en un inicio la autoridad para aperturar el Centro; sin embargo pasó el tiempo y fue en diciembre del año pasado la última reunión que mantuvieron con la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno del Estado, Patricia Figueroa Sauceda, pero a la fecha no hay certidumbre de cuándo podría comenzar a operar el sitio.

“Nomás nos dicen que el mes que entra, que el mes que entra y que están trabajando. Sí, puede que a lo mejor sí están trabajando pero en el Centro de Resguardo no se está trabajando porque no hemos mirado ninguna acción sobre ellos para que digan ‘ya vamos a empezar a trabajar’”.

Indicó que serán diversos especialistas los necesarios para poder realizar debidamente las exhumaciones una vez que inicie operaciones el centro, entre ellos, antropólogos y agentes periciales, por lo que inclusive ellas, las madres de desaparecidos han ofrecido su ayuda para que ya empiece a funcionar.

“Fiscalía no está ayudando tampoco en nada, los investigadores pues sí, hacen su trabajo, pero no lo suficiente porque si se trata de investigar más a fondo no lo hacen, por miedo o qué sé yo, pero nosotras como madres no tenemos miedo a nada, nosotros nos metemos donde sea, ya estamos muertas en vida y no tenemos miedo ya al peligro”.

Ayala, quien busca a su hijo, Ricardo Alexander Mendez Ayala desde 2016, resaltó que es importante que la ciudadanía se una a la exigencia de los familiares de desaparecidos, porque el día de mañana pueden ser ellos quienes también estén en la búsqueda de sus familiares.