Con desafuero a Estrada Ferreiro se hizo justicia para la sociedad, dice Diputado federal

Con el desafuero al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro por parte del Congreso del Estado, por fin se hizo justicia para la sociedad de Culiacán, manifestó el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez.

“Un tema tan sensible para la sociedad de Culiacán que por fin se hizo justicia, tenían a un Presidente Municipal que era una garrapata en Morena, que era un mini Hitler en Culiacán, que yo se lo critiqué mucho porque no trabajaba las políticas públicas que hemos trabajado de primero los más necesitados y de primero los pobres”, añadió Alcántara Martínez en conferencia de prensa este sábado en Mazatlán.

“Y al mochar las pensiones de las viudas, al no pagar las pensiones de las viudas (de policías) qué podemos esperar de una persona así sin escrúpulos, prepotente, ególatra, la verdad yo felicito al Congreso del Estado por esa decisión que tomaron de desaforarlo porque Culiacán no se lo merecía, no podíamos tener un Alcalde que veía sus propios intereses en lugar de los de la población, no podíamos tener un Alcalde un mini Hitler dictando y poder decir hinqué al Sindicato y ahora van a hacer lo que yo quiero, porque a mí me consta cuando lo dijo, violentaba los derechos laborales de todo el personal”.

Manifestó que eso es una advertencia para los demás alcaldes de la entidad que no estén actuando conforme a la legalidad, pues si se está diciendo que la Cuarta Transformación va para beneficio de la sociedad, primero los pobres, primero los más necesitados y Estrada Ferreiro no quería ejecutar los descuentos que el Congreso votó por ley y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, y no quiso hacer los descuentos para personas de la tercera edad, menos a los discapacitados.

Esa es una política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado desde su sexenio, continuó el legislador federal.

Consideró que los culiacanenses votaron por la marca en la reelección de Estrada Ferreiro (del Movimiento de Regeneración Nacional).

“Recuerdan cuando fue candidato a Gobernador, yo se lo dije en el debate; eres un priista incrustado en Morena, no debió habérsele dado ninguna candidatura, cómo se les metió a Morena, pues quién sabe, pero la verdad fue de lo peor que pudo haber puesto Morena en Culiacán”, reiteró.

El legislador manifestó que le da el voto de confianza al nuevo Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y expresó que no se puede decir que ya estaba todo planeado, porque el mismo Estrada Ferreiro violentó los derechos de las viudas de policías al no pagarles las pensiones, al no hacer los descuentos de agua potable y drenaje a personas de la tercera edad.