Disfrazado de policía, el Diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, llamó a retomar una iniciativa que busca que los agentes municipales porten cámaras de video en sus uniformes y patrullas, para que sus actuaciones queden registradas.

El Legislador respaldó la propuesta presentada hace más de un año por Juana Minerva Vázquez González, que hasta ahora sigue pendiente en el Congreso del Estado.

La iniciativa plantea que los policías cuenten con dispositivos para grabar sus intervenciones y que las unidades oficiales también tengan equipos de videograbación.

“Debe haber más policías de proximidad. Si queremos un Sinaloa pacífico, necesitamos proteger a los cuerpos policiales, pero también incrementar sus prestaciones, mejorar sus condiciones de vida y dignificar el trabajo de los policías”, expresó.

La intención es que, cuando un ciudadano señale un abuso policial o un agente denuncie una agresión por parte de alguna persona, exista un registro que permita conocer qué ocurrió y no todo quede en versiones encontradas.

El Diputado local agregó que el uso de cámaras también serviría como una medida de protección para los propios policías al contar con un registro.

“Lo importante es que la cámara no se apague, porque si un policía la apaga que se le aplique una rescisión de la relación laboral. Yo he platicado con policías y están de acuerdo con lo que he planteado, porque dicen que esto también les ayuda a protegerse”, mencionó.

Vargas Ramírez reconoció que instalar estos equipos representaría un gasto para las corporaciones municipales, pero consideró que es una inversión necesaria para dar mayor certeza tanto a los policías como a la ciudadanía.

Aunque la propuesta lleva más de un año en el Legislativo, todavía no ha sido dictaminada por las comisiones correspondientes.