$!Con dos años de retraso, así luce la ciclovía de Culiacán; empezaría a operar este mes

CULIACÁN._ Lo que inició como una promesa de movilidad sustentable para finales de 2022, se ha convertido en una serie de plazos incumplidos para el proyecto de bicicletas eléctricas y ciclovías en Culiacán. Anunciado originalmente para conectar los centros educativos con el corazón de la ciudad, entrará finalmente en operaciones en enero de 2026, acumulando un retraso de tres años respecto a las proyecciones iniciales. En noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Culiacán adjudicó la rehabilitación de la ciclovía en el bulevar Rolando Arjona en el tramo Pedro Infante a Lola Beltrán, con un plazo de ejecución que debía concluir el 20 de enero de 2023.

Sin embargo, el arranque operativo del sistema de bicicletas sufrió múltiples cambios y aunque inicialmente se planteó para inicios de 2023, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil estimó posteriormente que estaría listo entre febrero y marzo de ese mismo año. El plazo se extendió durante todo 2024 sin éxito, y no fue sino hasta marzo de 2025 cuando el Gobierno municipal reconoció dificultades técnicas que obligaron a un inicio limitado. A pesar de que el sistema no ha brindado servicio, el gasto público ya se ha ejecutado, ya que en 2023 el Ayuntamiento adquirió 155 bicicletas eléctricas por un monto de 6 millones 952 mil 170 pesos.

Estas unidades, capaces de alcanzar 30 kilómetros por hora, han permanecido bajo resguardo mientras se resuelven los retos de infraestructura y tecnología. Según el Alcalde, las causas del retraso se deben a revisiones técnicas en materia de movilidad e infraestructura, retos tecnológicos en el desarrollo del software de la aplicación móvil, que debe integrar geolocalización y gestión de usuarios. También dificultades en la integración de la operación, que estará a cargo de una empresa privada bajo administración municipal.