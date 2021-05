Con el acuerdo de todas y todos, vamos a rescatar a Culiacán: Faustino Hernández

El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, manifestó su disposición para trabajar con los sectores económicos, políticos y sociales el Plan Municipal de Desarrollo, que llevará a cabo una vez que gane la elección para lograr juntos el rescate de la capital y llevarlo a la modernidad y prosperidad.

En reunión con el Comité de Ciudadanos 2021, compuesto por empresarios de todos los ramos, Faustino Hernández, aclaró que su postura en involucrar a toda la ciudadanía en sus propuestas y no tomar las decisiones de manera unilateral, ya que el objetivo es encontrar juntos las mejores acciones y programas, siempre en consenso y con el apoyo mayoritario.

“Yo vengo a trabajar en equipo; a mí me gusta escuchar, a mí me gusta llegar a acuerdos, consensos, diálogo para tratar de llegar a consensos; cuando hay consensos y diálogos, todo se facilita, pero si yo quiero mandar por mis pistolas o se me ocurre, pues esto no va a avanzar, vamos a quedar en el pasado con el mismo discurso hueco, demagogo”, indicó.

“Eso no quiero, yo quiero trabajar en equipo, vengo con la mejor disposición, con ustedes como ciudadanos, que van a tener un gobierno amigo, un gobierno humilde, un gobierno de puertas abiertas; esa es la característica mía, yo no voy a cambiar”, manifestó.

En la reunión, el candidato del PRI, PAN y PRD dio a conocer su interés por promover la economía en la capital del estado realizando obras para su modernización, además de gestionar apoyos y programas que hagan atractivo a Culiacán para los empresarios, como son los estímulos fiscales, entre ellos, la Ceprofies.

“Un gobierno tiene que plantearse un proyecto con misión y visión, sólo no con los ciudadanos que va a representar. Un plan municipal de acuerdo con la realidad que estamos viviendo, qué quiero para Culiacán, un Culiacán más moderno, un anillo periférico, más pavimentación, cuidar el ecosistema en que vivimos, el respeto a las mujeres”, dijo.

En el plano social, el candidato dio a conocer también su programa de apoyo a las mujeres, con el fin de reconocerles y valorar su aportación tan grande al desarrollo y bienestar.

“Yo vengo a invitarlos con sus experiencias, con sus vivencias, a ver qué podemos hacer por Culiacán en los ejes fundamentales: economía, salud, jóvenes, mujeres, emprendedores, hay tantas cosas que se pueden hacer cuando trabajemos en equipo, yo vengo a hacer lo mejor por Culiacán, sólo no voy a poder “, resaltó.