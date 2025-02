Con enlace en vivo con Sheinbaum, Gobierno de Sinaloa conmemora el Día de la Bandera

Con un enlace en vivo desde la Ciudad de México, el Gobierno de Sinaloa celebró el Día de la Bandera en la explanada del Palacio de Gobierno.

El enlace fue un mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que desde la Ciudad de México conmemoró el lábaro patrio en su día nacional.

El evento realizado en el Palacio de Gobierno de Sinaloa estuvo encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de su gabinete y del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el liderazgo de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, mexicanos y sinaloenses estamos y estaremos en las filas defendiendo esta patria generosa, esta casa común que es México. Frente a los desafíos y amenazas está la defensa de la patria, así lo ha reafirmado justamente nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con mucho orgullo”, mencionó.

“Como ha ocurrido en otros momentos estelares de la historia del país, no podemos permitir un retroceso, nuestra historia de lucha la tenemos que enfrentar con decisión y con firmeza contra la injerencia extranjera y en defensa de la soberanía nacional”.

Como parte de la ceremonia, Rocha Moya, acompañado por los representantes de los demás Poderes del Estado, autoridades civiles y militares, abanderó a las escoltas de siete escuelas de educación básica: la Escuela Primaria Profr. Ruperto Verdugo Palazuelos, Escuela Primaria Reynaldo González López, Escuela Primaria Distrito Federal, Escuela Secundaria Técnica No. 85, Escuela Secundaria General No. 4, Escuela Secundaria Profr. Reynaldo Patrón Ortega, y la Telesecundaria No. 93, en representación de los 25 planteles que asistieron a la ceremonia.

Estuvieron presentes en el izamiento la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Yeraldine Bonilla Valverde; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el comandante de la Tercera Región Militar, general de División Guillermo Briseño Lobera; el comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada Porfirio Fuentes Vélez; el comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval; el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, general Jorge Enrique Martínez Medina; el comandante de la Base Aérea No. 10 de la Fuerza Aérea, general Jesús Manuel Castro Castro; y el comandante de la Octava Zona Naval, vicealmirante Saúl Hiram Bandala Garza.

También la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz; el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; el Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino; el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y el vice fiscal de la Fiscalía General de la República, Manuel de Jesús Mancinas Bracamontes.