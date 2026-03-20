Con éxito se llevó a cabo la Jornada de Captación para Cirugía de Cataratas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa, 19 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Beneficencia Pública del Estado, llevó a cabo la Jornada de Captación para Cirugía de Cataratas, dirigida a personas que presentan dificultades visuales a causa de este padecimiento.

La directora de la Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa, Alma Rosa López López, informó que la recepción de documentos se realizó este jueves 19 de marzo en la explanada techada del Palacio de Gobierno en Culiacán.

Señaló que en esta jornada se atenderá a más de 120 personas que se registraron previamente en la convocatoria emitida, a quienes se les realizó una valoración médica para determinar si son candidatos a la cirugía.

Asimismo, explicó que el objetivo es brindar atención a la población que presenta dudas o que ya cuenta con un diagnóstico de cataratas, mediante el apoyo para la realización de estas intervenciones quirúrgicas.

Detalló que, previo a la jornada, se estableció contacto con los beneficiarios para asignar citas, indicar horarios y solicitar que acudieran acompañados.

Durante la valoración, personal médico especializado realiza revisiones individuales, que incluyen la dilatación de la pupila y la integración del expediente clínico.

Finalmente, indicó que los requisitos para participar fueron presentar copia de identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio.