$!Con Gámez Mendívil aumentaron 500% los homicidios en Culiacán, señala oposición; Morena lo defiende

CULIACÁN._ Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este lunes en Culiacán, la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, advirtió que los homicidios dolosos en el municipio han aumentado un 500 por ciento desde que Juan de Dios Gámez Mendívil asumió la presidencia municipal.

Estos, indicó se han incrementado durante los diez meses de crisis de seguridad que afronta el estado desde septiembre de 2024, que pasó de un promedio de 66 a 100.

“Cuando inició esta guerra, el promedio era de 66, pero si me voy más atrás desde que el presidente Juan de Dios Gámez Mendívil llegó a presidir Culiacán, cuando llegó a la alcaldía era de 20 ”, afirmó.

“No olvidemos estas cifras, porque de aquel entonces cuando llegó a recibir Juan de Dios Gámez Mendívil, Culiacán a la fecha los homicidios los han incrementado en un 500 por ciento”; dijo.

Sánchez señaló que mientras el Cabildo tiene la responsabilidad de atender los temas prioritarios para la ciudadanía, no se puede ignorar que la violencia no solo no ha bajado, sino que ha escalado drásticamente.