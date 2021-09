$!Con jabón en polvo y champú de sábila, Bachimeto encara batalla con el dengue

“Hay de chile y hay de aguacate, nosotros usamos el de aguacate”, aclaró, “y pedirle a la sociedad pues que lo realice; yo, si no sirviera, no lo recomendara, nosotros lo aplicamos, y sirvió”.

Según explicó Pérez, especialistas le explicaron que el mosco envenenado con Malathion podría tener repercusiones en los ojos de agua, y afectar a otras especies, como las abejas.

“Nosotros queremos que la gente, la sociedad, lo utilice y que lo apliquen de manera particular en tu casa, si tú lo haces en tu casa, sabes cuántos moscos quieres tener”, señaló.

Pérez aclaró que no fue él quien inició con esta actividad, sino que el síndico de la comunidad Juan Aldama “El Tigre” comenzó e informó sobre los buenos resultados.

Otro tema para la batalla contra el dengue en esta sindicatura, ubicada en la zona costera surponiente del municipio, es la descacharrización, para lo que han pedido ayuda a las empresas agrícolas, que pudieran apoyar con tractores y camiones, y ellos se encargarán de costear el combustible diésel.

Pérez insistió en usar la fórmula en todos lados, por fuera y dentro de las casas y compartió videos en los que se ve utilizando una bomba de 100 litros de agua que dispersa la solución en diferentes calles de Bachimeto.

“Pensará la gente ‘es que no funciona, es que tiene que ser veneno’, pues el jabón no es veneno, pero lo que hace es deshidratar al mosco; en la parte de atrás el mosco tiene unas cavidades, y al tapar esas cavidades, el mosco pierde fuerza y lo que hace el mosco es morir deshidratado y eso provoca que ya no se pueda reproducir”, explicó.

“La mezcla la hacemos en un bidón de 100 litros, pasamos fumigando por casas, con equipo de aspersión, tipo hidro y se va aplicando por las calles”.

También señaló que su preocupación comenzó después de que la Secretaría de Salud estatal solo registró un caso de dengue en las 15 comunidades que conforman la sindicatura, sin embargo mostró documentos, la mayoría pruebas de laboratorio, en los que había evidencia que al menos media docena de personas habían padecido dengue en las últimas semanas.