Con la consulta para decidir si las fuerzas armadas participarán o no labores de seguridad pública hasta el 2028, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acomodar las cosas a su modo, declaró el dirigente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

Señaló que prueba de las intenciones del Presidente es que esta no estará organizada por el Instituto Nacional Electoral, ya que el organismo les solicitará muchos recursos.

“Eso de querer hacer una consulta a la que ya dijo que no le llamará consulta y que quiere que no la haga el INE ¿por qué? porque quiere acomodar las cosas a su modo, quiere tener el resultado que él desea, no le interesa la democracia y quiere salirse con la suya a costa de lo que sea”, dijo.

De acuerdo con Torres Félix, el hecho de que el Presidente esté tan aferrado en ampliar la duración de la presencia militar en las calles, demuestra que busca instaurar una dictadura en un futuro inmediato.

Consideró que la actitud autoritaria del Presidente debe alertar a la ciudadanía, pues es evidente su constante violación hacia la Constitución y violación de los poderes Legislativo y Judicial; además, busca atentar contra la democracia al intentar desaparecer el INE.

“Nos debe de poner a pensar y ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es estar unidos para defender la democracia porque ahorita es militarizar el país, pero ya dijo que los próximos días, las próximas semanas, prácticamente, va por la desaparición del INE”, sostuvo.

Este lunes el Presidente López Obrador confirmó en su conferencia mañanera la realización de la consulta para mantener la presencia militar en las calles hasta el 2028.

Aunado a esto, mencionó que no se le denominará “consulta” como tal y se buscará contar con el apoyo de gobernadores, alcaldes y organizaciones sociales.

El Presidente aclaró que esta consulta no sería vinculante, pues solo se buscaría cambiar la perspectiva de los legisladores ante la reforma militar.