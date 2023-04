Con el corazón lleno de amor y devoción, Miguel encarnará a Jesús de Nazaret en la representación de su muerte y Resurrección en la Pasión de Cristo.

Miguel cargará una cruz desde la Catedral hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita, para representar el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad.

Desde su nacimiento en Costa Rica, Sinaloa, Miguel vivió bajo la influencia del catolicismo, el cual fue inculcado por su familia desde casa, pero cuenta que le tomó tiempo apegarse a las creencias que tiene ahora.

“Es como todo, hay cosas que a veces como que lo alejan a uno, pero realmente lo que me ha acercado a mí es mi fe bien puesta en Cristo”, afirmó Miguel.

Cuando Miguel cursaba la educación Preparatoria, llegó a Culiacán para quedarse a comenzar una nueva etapa de su vida.

Conforme fue envolviéndose más en la iglesia católica, Miguel se volvió integrante del Movimiento de Jornada de Vida Cristiana, el cual cambió la vida cuando lo llevó a encontrarse con Dios a sus 18 años.

“El tener un encuentro con Cristo creo que a todos nos cambia la vida, nos cambia la forma de vivir, pues cambia muchos aspectos de la vida y aprendes a vivir lo más apegado al camino de Cristo”, enfatizó.

“Algunas personas cambian ya sean adicciones, ya sean problemas o algo que llevan en el día a día, en mi lugar ha cambiado mi forma de vivir, mi forma de actuar con las personas y sobre todo la forma de tratar de crear una familia, una familia de bien”.

Después de la experiencia de iluminación que vivió Miguel, se mudó a Tijuana durante seis años para posteriormente regresar a la capital sinaloense y reactivarse en el movimiento que tanto lo ayudó tiempo atrás.

Como todos los años, en Culiacán y toda comunidad de fieles y ciudadanos, se llevará a cabo la representación de la crucifixión de Jesús en la Pasión de Cristo el próximo Viernes Santo.

Por su parte, Miguel a sus 39 años tendrá el honor de interpretar a Jesucristo, uno de los papeles más importantes de la religión católica, en el que revivirá en carne y hueso el día en que Jesús convirtió su sacrificio en uno de los más grandes regalos de fe para la humanidad.

“Es una gran responsabilidad porque el representar a alguien tan grande en nuestra historia se me hace mucha responsabilidad”, dice Miguel.

–¿Qué mensaje daría?, se le pregunta.

--Es el inculcar cómo vivir la Semana Santa porque realmente uno de chico, de pequeño tal vez fue criado de que la Semana Santa se vivía de una manera muy diferente a la que he estado viviéndola estando más apegado a la iglesia católica, lo que significa que es la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor, destacó.

Actualmente Miguel tiene una familia y amistades que ha hecho a lo largo de su vida en la iglesia que lo motivan día a día a ser quien es.

Sin embargo, Dios ha sido y será siempre su mayor motivación tanto en su caminar diario como en la preparación para el rol que desempeñará este viernes 7 de abril.

“Dar un poquito de lo mucho que Dios me ha dado, de tantas cosas que Dios me ha dado en el caminar en Cristo, claro soy un ser humano no soy una persona perfecta, me equivoco, pero trato de apegarme mucho a lo que es la Iglesia Católica, trató de formarme y sobre todo dar un poquito de lo mucho que recibo”, expresó Miguel.

Miguel exhortó a todo aquel interesado en presenciar la representación de la crucifixión de Jesús con la mente muy abierta.

“Que no nos vean como los humanos que nos equivocamos al día, sino que vean una pequeña representación en aquella persona que dio todo por nosotros, esa persona que dio su vida sin importarle, para que nosotros tuviéramos felicidad y paz”, invitó.

Así mismo, Miguel recomendó no desaprovechar la oportunidad de tener un encuentro con Dios, pues puede transformar la vida de cualquiera como cambió la suya.

“En la iglesia católica tenemos muchos movimientos para niños, jóvenes, adultos, hay para todos, y yo creo que nunca es tarde para tener un encuentro con Cristo, la verdad que no se van a arrepentir y al igual que yo no me arrepiento y si tuviera otra oportunidad lo volvería a hacer” concluyó.

La frase de “Toma tu cruz y sígueme” es un llamado a la entrega absoluta a Dios, pues Jesús carga la cruz y toda la connotación de odio, humillación y muerte se transforma hacia un símbolo de salvación y perdón, o sea, tomar tu cruz significa entregar tu vida y vivir con fe.