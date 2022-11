$!Con la meta de 6 mil juguetes, DIF Bienestar Culiacán anuncia campaña ‘Juguetón 2022’

CULIACÁN.- Bajo el lema “Regala sonrisas y amor”, la directora de Voluntariado del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Bianca Cárdenas Jaime, dio a conocer la campaña “Juguetón 2022”, con la finalidad de regalar en esta época navideña, juguetes a menores de bajos recursos el próximo 7 de enero del 2023.

En rueda de prensa, la directora mencionó que esta campaña se encontrará activa del 12 al 16 de diciembre y para ello se colocarán 4 puntos de acopio ubicados en el Ayuntamiento, DIF Culiacán, Tienda del Estadio de los Tomateros y en la Verbena Popular; este último encontrándose activo hasta el 5 de enero de 2023.

Cárdenas Jaime, explicó que se recibirán todos aquellos juguetes que no hagan apología al delito, (no bélicos), que no utilicen baterías, además de juguetes nuevos o usados en excelentes condiciones.