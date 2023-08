El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa arrancó con el ciclo escolar 2023-2024 con un evento formal en el que estuvo presente el Gobernador Rubén Rocha Moya, autoridades estatales y municipales.

El evento fue encabezado por Santiago Inzunza Cázarez, Director General de Cobaes, quien expuso que la institución se encuentra preparada para la reforma educativa nacional.

”Ha sido Cobaes un líder en el Estado de Sinaloa. Estamos seguros que Cobaes está plenamente capacitado para empezar con esta reforma de bachillerato nacional”, dijo.

Señaló que este año Cobaes recibió 11 mil alumnos y alumnas de nuevo ingreso, que se unen al resto de alumnos que alberga la institución, sumando un total de 32 mil estudiantes.

Inzunza Cázarez recordó que Cobaes está próximo a cumplir 42 años llevando educación de nivel bachillerato en Sinaloa. Actualmente se tienen 128 planteles repartidos en todo el estado.

”En las sierras, allá dónde no hay opciones educativas está Cobaes”, mencionó.

Inzunza Cázarez destinó parte de su discurso para exponer las obras con las que el Gobierno de Sinaloa ha apoyado a Cobaes.

”Entre obras ejecutadas y obras comprometidas a este momento, tenemos la cantidad de 144 millones 400 mil pesos, además de recursos propios del Colegio de Bachilleres por el orden de 45 millones 800 mil pesos, que andan rondando casi los 200 millones de infraestructura, para remodelar aulas, canchas, techumbres, cercas, laboratorios, aulas nuevas”, mencionó.

Por su parte el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el Estado dotará de 200 aires acondicionados para los planteles educativos de Cobaes.

El Gobernador alentó a los jóvenes a continuar su carrera educativa con responsabilidad.

”No hay una materia, no hay una llave especial, no hay una sola llave, cualquier llave es suficiente como para pasar a las mejores condiciones de vida y de servicio a la sociedad, de manera que ustedes no, por favor, no se anden frustrando porque no pudieron entrar a tal o cual”, dijo.

”No hay una sola carrera que te lleve al estrellato y cualquiera de ellas te puede llevar a sobresalir. Ustedes por favor, sigan su vida tranquila, las cosas ocurren, pero para que ocurran la responsabilidad es muy directa de ustedes”.

En el evento estuvo presente el Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y el titular de programas federales en el estado Omar López Campos.

Cómo invitadas especiales estuvieron la alumna Jannet Osuna Peña, estudiante del plantel de Quila, y la docente Patricia Salazar Sánchez.