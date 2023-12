“Significa mucho porque mi madre me la inculcó, ella ya no está aquí entre nosotros, y seguir viniendo es para mí cómo recordarla o venir con ella”.

El muchacho católico mencionó que es un católico devoto de la Virgen de Guadalupe gracias a la educación que me dio difunta su madre, a quien conmemora al tiempo que celebra el 12 de diciembre.

“Es mi segunda vez que vengo a La Lomita aquí en Culiacán y la verdad me sorprende muchísimo, a pesar de que donde yo vengo también son muy devotos a la Virgen, pero aquí lo llevan a otro nivel, es como una feria pequeña aquí y la verdad me gusta mucho venir”, manifestó José.

Luciendo una falda floreada, blusas blancas y rebozo, Artemiza Sainz Urquiza, por darle salud para vivir plenamente con lupus, una enfermedad crónica sin cura que ataca el sistema inmunológico.

“Yo le pedí a la Virgen hace como 26 años que me detectaron el lupus y gracias a ella aquí ando, esa enfermedad no se quita, es controlada, así como diabetes, la presión, desde entonces me ha ayudado”, explicó Artemiza.

“Le doy gracias porque todavía estoy aquí”.

Acompañada de 12 personas, Viridiana Villegas Cardenas, caminó desde Aguaruto por más de cuatro horas para agradecer la salud de su familia, pues su padre está saliendo del cáncer.

“Tengo un papá que tiene cáncer y ahorita ahí la lleva gracias a Dios, esa es una de las peticiones, y ya me dijeron que va de salida y que más agradecida con nuestra Virgen”, comentó.