Cabe destacar que en 2021, primer año de la segunda administración de Jesús Estrada Ferreiro, ya se habían realizado adecuaciones propias al cambio de administración, por lo que el segundo ajuste a la planilla laboral fue realizado a medio periodo.

Noroeste solicitó la misma información con respecto al 2021 y se indica que solamente se registró la baja de 30 funcionarios, con una erogación de 2 millones 734 mil 352.99 pesos.

Entre la lista de personas que presentaron su renuncia o fueron despedidos destacan nombres de funcionarios que pertenecieron al gabinete de Jesús Estrada Ferreiro, tal es el caso de Issel Guillermina Soto Gonzalez, Tesorera Municipal durante las dos administraciones de Estrada Ferreiro; Othón Herrera y Cairo Yarahuan, ex Secretario del Ayuntamiento; Yolanda Martínez Sotelo, ex Directora de Recursos Humanos; Jesús Adrián Cerda Orozco, ex Director de Mercados; y Érick Herrera y Cairo Guerrero, ex Secretario particular de Estrada Ferreiro.

También fueron separados de sus cargos Luis Alfonso Meza Espinoza, ex Coordinador de Inspección y Vigilancia; Jesús Ernesto Vladimir Oviedo Barraza, ex Director de Comunicación; Leobardo Félix Velarde, ex Director de Asuntos Jurídicos; y Lydia Peinado Aguirre, ex Directora del Sistema DIF Culiacán.

Durante los meses posteriores a su designación, Gaméz Mendívil tomó protesta a un nuevo gabinete de funcionarios, con personas que habían trabajado cerca de él. En el primer mes cambió a 16 funcionarios municipales.

Algunos de los perfiles seleccionados por Gámez Mendívil trabajaron en la Delegación de Programas para el Bienestar Sinaloa cuando él la presidía, como Leobardo Gallardo Beltrán, quien fue Secretario del Ayuntamiento y desde marzo de 2023 fue elegido por el Congreso local para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

También de la Delegación de Programas Federales al Ayuntamiento pasó Itzel Aglae Núñez Carrillo, designada como Secretaria Particular de Presidencia, y Angélica Angulo Güemez, quien también ocupó un cargo en la Secretaría del Bienestar y ahora es Secretaria Técnica del Ayuntamiento del Gobierno de Culiacán.

El Regidor por el Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porras, opinó que si bien algunas bajas estuvieron justificadas, se tomaron decisiones sin un análisis de por medio.

“No en todos, creo que no se hizo un buen diagnóstico en las necesidades que ocupaba el municipio. Mucha gente que salió tenía tres o cuatro administraciones y se fueron sin un estudio previo, sin haber analizado”, comentó.

“Claro que el Presidente Municipal tenía que hacer sus ajustes, pero creo que se fueron de paso”.

Osorio Porras lamentó que esta toma de decisiones sin advertir un estudio podría afectar las finanzas municipales.

“Claro que puede mermar, no estaba considerado todo eso, creo que puede mermar el tema presupuestal del municipio por no hacer un análisis”, dijo.