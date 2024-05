CULIACÁN._ Seguimos con mala racha en ventas en el primer semestre del año, pero tenemos una muy buena atención en materia de seguridad pública, señaló Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán.

Comentó que las ventas del Día del Maestro y del Día del Estudiante no fueron como planeaban, ya que tenían contemplado ganancias de hasta 60 por ciento, pero resultó estar en un 20.

“Desafortunadamente seguimos con una mala racha en ventas, nuevamente acabamos de atender nuevos descalabros con el Día del Maestro y el Día del Estudiante. Traíamos una proyecciones de incremento en ventas de hasta el 60 por ciento y solamente llegamos a un 20 por ciento”.

“Esto nos ratifica esta mala racha que estamos viviendo en el 2024, pues en materia comercial. Estas fechas que serían el Día del Maestro y Día del Estudiante, pues prácticamente, como se dice popularmente, ‘pasaron de noche’ para el sector comercial”, dijo.

Sánchez Beltrán dijo que de estas dos fechas esperaban respiro, porque de igual forma el 10 de mayo tuvieron caídas de comercialización.

“Nosotros estábamos esperando un respiro en estas dos fechas, ya que pues lo que fue el Día de las Madres fue muy malas las ventas, fueron terribles las caídas de comercialización de productos que se dieron en Culiacán y pues esto trajo una afectación importante para la economía de los comerciantes”, mencionó.

El presidente de la UCC argumentó que la única fecha que les queda para salvar los primeros seis meses del año es el Día del Padre, pero que no espera mucho, ya que nunca hay ventas significativas.

“Prácticamente nada más nos queda en el primer semestre de este año, lo que es Día del Padre, pero para nosotros el Día del Padre no pinta, no hay venta de productos. Los papás se conforman con un abrazo y una comida y no hay compra de productos”.

“Nosotros ya estamos dando por perdido el primer semestre del 2024 en materia comercial. Es evidente que tendremos un año muy difícil, la economía está cambiando”, expuso.

Sánchez Bernal explicó que ya han tomado medidas con el Ayuntamiento de Culiacán para potencializar las ventas, han puesto productos a la venta en internet como lo hacían en la pandemia, esto para poder tener más acceso a mejores ingresos de dinero.

“Ya hemos estado en pláticas, porque estamos tratando de poner en marcha todos los talentos que hay del Gobierno Municipal, el estatal y en entre ellos el comercio, para ver qué acciones podemos llevar a cabo para mitigar esta situación”, comunicó.

También Óscar destacó que tienen en claro que aunque hagan acciones o actividades para incrementar las ventas, si las personas no traen dinero, no se puede hacer mucho, ya que él considera que es por la economía que se vive actualmente que las personas solo compran lo esencial.

Por otro lado, reconoció que en el tema de seguridad en el primer cuadro de la ciudad han sido buenas en comparación a otros años.

“Tenemos una muy buena atención en materia de seguridad pública. Hace unos días dimos unos reconocimientos porque el primer trimestre del 2024 en materia de Seguridad Pública en detención de delitos, fue con muy buenos resultados en el primer cuadro de la ciudad”, dijo.

Indicó que hace poco se generaron unos robos en una zapatería y en vendedores ambulantes, pero que no afecta al Operativo Centro Seguro, que es que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y organizaciones dedicadas al comercio han implementado.

“Esto no quiere decir que esté fallando el operativo porque, en términos generales, este hecho que se generó este día pues, no viene representando una señal de alarma con todos los meses que llevamos prácticamente a raya los delitos en el centro de Culiacán”, precisó.

“En centro de la ciudad, en primer cuadro de la ciudad, pasó de ser una de las áreas más inseguras de Culiacán, a una de las más seguras”, reconoció el presidente de la UCC.