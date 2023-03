Alrededor de las 17:30 horas de este sábado, el grupo de hombres y mujeres, que portaban pancartas donde exigían justicia.La marcha fue de manera pacífica para exigir que no se den más casos de abuso, y que los ya denunciados sean castigados como corresponde.

”¿Qué diría Cristo?”, “Pedir perdón no basta”, “Cero tolerancia al abuso”, “Pedir perdón es necesario pero no basta”, “Por las víctimas que aún no se sienten lista”, “lloramos por y con la iglesia”, “No destruistes mi fe, pero manchastes mi inocencia”, “Si no estoy segurx en la iglesia, dónde?, decían los mensajes en las cartulinas de los manifestantes.

”Queremos que la Iglesia sea y siga siendo un entorno seguro”, declaró uno de los manifestantes al momento de iniciar su manifestación y marcha.

”Estamos marchando por las personas que sufrieron algún tipo de abuso y que recientemente lo han compartido”, agregó.

El movimiento comenzó desde la Catedral de Culiacán y se movilizó hasta La Lomita.

En el trayecto se logró escuchar un grito al unísono de “Dios es justo, queremos una iglesia justa.

Los manifestantes portaban en su mayoría vestimenta blanca en señal de paz.

El motivo de esta aglomeración se remonta a los recientes casos de presuntos abusos sexuales por parte de cinco sacerdotes de la Diócesis de Culiacán, mismos que ya fueron suspendidos y denunciados.

También se repartieron papeletas con denuncias contra el Obispo.