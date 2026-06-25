Con más de 22 millones de pesos, Gobierno de Sinaloa rehabilitará el estadio de Dorados

La rehabilitación del estadio de Dorados de Sinaloa avanza con una inversión contratada de 22 millones 459 mil pesos, informó el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Montero Zamudio, al destacar que esta obra forma parte de las más de 200 acciones que actualmente se ejecutan en los 20 municipios de Sinaloa.

Durante un balance de las obras en marcha en la entidad, el funcionario señaló que el inmueble deportivo requería una intervención integral para atender problemas en su infraestructura, principalmente en el sistema eléctrico, los servicios sanitarios y las áreas de vestidores.

“Se trabaja en el estadio Los Dorados que requería inversión para rehabilitar el sistema eléctrico, los baños y las filtraciones en áreas de vestidores y sustitución de luminarias”, explicó.

Montero Zamudio detalló que la rehabilitación del estadio forma parte de un paquete de obras que el Gobierno estatal desarrolla este año con una inversión global superior a mil 700 millones de pesos.

Además de la intervención en el estadio, el funcionario destacó que en el estado se mantienen proyectos estratégicos como el malecón margen izquierda de Culiacán, considerado por el Gobierno estatal como la obra de mayor inversión de la actual administración, con recursos por mil 100 millones de pesos.

También en Culiacán se reportó un avance del 86 por ciento en la construcción del Bulevar Enlace Agricultores, obra que contempla una inversión de 249 millones de pesos y que, aseguró, podría concluir antes de lo programado.

Montero Zamudio afirmó que actualmente la dependencia mantiene trabajos de infraestructura carretera, hidráulica, urbana y deportiva en los 20 municipios de la entidad, incluyendo rehabilitación de drenajes, sistemas de agua potable, parques y espacios deportivos.

Entre estas últimas acciones destacó una bolsa de 170 millones de pesos para parques y canchas deportivas, incluido el deportivo Marco Verde, en Mazatlán, donde se invierten más de 80 millones de pesos.

“Seguimos avanzando en Sinaloa”, expresó al asegurar que este 2026 ha sido uno de los años con mayor actividad en ejecución y licitación de obra pública en el Estado.