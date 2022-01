Con medidas de austeridad, UAS logra un ahorro de $80 millones de pesos, informa Rector

Con medidas de austeridad que se están llevando a cabo dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se han logrado ahorrar hasta 80 millones de pesos, informó el Rector de esta casa de estudios, Jesús Madueña Molina.

De junio a diciembre de 2021 es que se logró este ahorro, periodo en el cual se llevaron a cabo restricciones en adquisiciones de vuelos de avión, congresos, números de acompañantes en viajes, uso de algunos materiales, entre otros rubros, y además se agregaron medidas como no hacer nuevas contrataciones, por lo que pese a la jubilación de docentes, los ajustes se harán con el personal ya existente.

Las anteriores medidas se seguirán llevando a cabo y la Universidad entregará oficialmente un Plan de Austeridad a la Secretaría de Educación Pública.

“Es uno de los compromisos que están establecidos que, para el 31 de enero, tenemos que entregar un Plan de Austeridad a la SEP y tenemos que entregar un presupuesto sin déficit... no vamos a endeudarnos ni vamos a crecer más el déficit que tenemos en la Universidad, vamos a tratar de reducirlo, de llevarlo a cero de aquí a diciembre”, dijo Madueña Molina.

Sobre el tema financiero, el líder de la casa rosalina detalló que del monto de los 275 millones de pesos que Gobierno del Estado entregará este mes, que forma parte de un convenio financiero para cierre del 2021, se destinarán recursos para el pago de primas de jubilación.

El 7 de octubre de 2021, Madueña Molina anunció que La Universidad Autónoma de Sinaloa se sumaría a la austeridad republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre las medidas está retirar los vuelos premier, informa el Rector.

“Nosotros estamos comprometidos con esa propuesta, de hecho nosotros lo hemos anunciado que nos vamos a ajustar al proyecto de austeridad republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que queremos es que la universidad salga de la crisis”, señalaba en ese momento.

“Sí vamos a eliminar por ejemplo viajes de avión, se van a restringir solamente para lo que sea necesario, no usar premier en los vuelos, tenemos que viajar como viajan todos los demás pasajeros y sin privilegios”, expresó.

Destacó en aquel entonces que los compromisos por parte de la universidad es ajustarse a no tener gastos que no son prioridad, es decir, no gastar en lo que no se debe de gastar.