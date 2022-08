“Ellos tienen todo el derecho de hacer con su vida política lo que quieran, pero que no vengan a estigmatizar a la Universidad, de que nosotros acarreamos cuando estábamos en periodo vacacional, nos deslindamos totalmente de cualquier tema de coyuntura, porque no es el papel que tenemos”.

“Ese es el compromiso de la Universidad (sobre la cobertura estudiantil), y no eso que nos quieren achacar en algunas conferencias de prensa, en donde nos quieren estigmatizar como institución y yo les digo no, la Universidad Autónoma de Sinaloa, es mucho más que eso, nuestro compromiso está con la sociedad, mi papel como Rector es dirigir la Universidad, no dirigir un partido político, por eso cuando nos quieren criticar, yo les digo, yo no respondo por lo que haga cada trabajador, que tiene todos sus derechos políticos en sus tiempos libres y en fines de semana”, comentó.

“Todos los años, ahí está el número de auditorías, no la quites (solicitando que no quitaran la diapositiva con el listado de auditorías), no me quiero ver yo en la pantalla, quiero ver eso en la pantalla, que la vean y que la graben los medios, eso es la Universidad Autónoma de Sinaloa, rendimos cuentas año, con año”, exclamó el Rector.

“Porque alguien cree todavía que a la UAS no la auditan, alguien cree todavía, que a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se escuda en que somos autónomos para rendir cuentas, y no, la autonomía es otra cosa, la autonomía es autogobernarnos, es tener autonomía para que crear nuestros planes de estudios, pero no para rendir cuentas, nosotros siempre hemos cumplido con el rendimiento de cuentas, lo que tiene que ver con la transparencia y rendición, entonces que cuenten y que no crean sorprender a la gente de que a la UAS, no la auditan”, expresó.

“Para que no piensen por ahí, porque alguien por ahí se soba las manos, cuando dicen, dijeron los vamos auditar, nos están auditando, no nos van, están aquí ya trabajando las dos autorías, la del estado y la de la federación”.

Madueña Molina destacó que se auditan todos los recursos que llegan a la Universidad, y que cada peso que entra, peso que se le sigue, y se busca saber en qué se gastó.

“Y la dejo ahí para que se difunda, para que vean que no estamos escondiendo absolutamente nada, y no tenemos nosotros recursos para cumplir todos nuestros compromisos institucionales, vamos a tener recursos para andar acarreando gente, pues no, le informaron mal a mi amigo el Gobernador, le informaron mal, de que nosotros destinamos recursos para eso, pero no, la UAS no está para esto, la UAS está para educar a los sinaloenses”, puntualizó.

Fue el lunes pasado, durante la Semanera, que el Gobernador, Rubén Rocha Moya acusó de cierto involucramiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el Partido Sinaloense para un atraco político durante las elecciones internas de Morena, que se desarrollaron el 30 de julio.

Rocha Moya refirió que aunque le tiene bastante confianza al Rector, Jesús Madueña Molina, tenía sus sospechas sobre que la universidad ofreció recursos para llevar a cabo esto en conjunto con el pasista, Héctor Melesio Cuén Ojeda.