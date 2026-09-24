$!Con obras de Tamayo y Carrington, La Casa del Maquío realizará la sexta edición de ‘La Casa Subasta’ en Culiacán

La Casa del Maquío realizará el próximo miércoles 28 de octubre la sexta edición de “La Casa Subasta 2026: arte moderno y contemporáneo”, encuentro que reunirá 40 obras y tres experiencias de artistas con distintas generaciones, miradas y lenguajes.
La subasta se llevará a cabo a las 17:30 horas en las instalaciones de La Casa del Maquío, ubicada en la calle Doctor Luis G. de la Torre 109 Oriente, en la colonia Chapultepec.
De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, la selección contempla obras de figuras fundamentales del arte mexicano como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Leonora Carrington, además de propuestas de artistas contemporáneos como Taquero y Francisco Toledo.
Entre los artistas participantes también se encuentran Aldo Chaparro, Alejandro Castañeda, Alison Rash, Andrés Anza, Bibi Zambrano, Brenda Castro, Carlos Balderrama, Catherine Day, César Hernández, Cisco Jiménez, Courtney Applequist, Demián Flores, Efraín Meléndrez, Elina Chauvet, Ernesto Moncada y Fernando Brito.
Además de Fritzia Irízar, Hugo Lugo, Irene Clouthier Carrillo, Jenny Walton, Joan Belmar, Joy Laville, Juan Carlos Beltrán, Karian Amaya, Katya Brailovsky, Laura Barrón Echauri, Leandro Erlich, Lucía Orquera, Luis Brito, Margarita Torres, Mariana Lagunas, Miriam Molina Salces, Óscar García Castro, Paulina Castro, Pedro Friedeberg y Pilar Cárdenas (FUSCA).
Durante la noche, Memo Martínez, conocido como “el Rey de las Subastas”, será el encargado de conducir la puja de las piezas.
La Casa del Maquío señaló que el encuentro busca celebrar el arte y generar recursos para que este espacio pueda continuar con su labor.
“Cada obra tiene una historia. Cada adquisición representa una oportunidad para que otra historia pueda continuar”, señala la invitación al evento.
Lo recaudado será destinado a sostener la misión de La Casa del Maquío de formar líderes y ciudadanos de tiempo completo, con el objetivo de contribuir a una sociedad más participativa y socialmente responsable.
Las entradas tendrán un costo de 550 pesos en modalidad presencial y 400 pesos para acceso virtual. La compra de boletos puede realizarse vía WhatsApp al 667 417 3495.