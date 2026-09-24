$!Con obras de Tamayo y Carrington, La Casa del Maquío realizará la sexta edición de ‘La Casa Subasta’ en Culiacán

La Casa del Maquío realizará el próximo miércoles 28 de octubre la sexta edición de “La Casa Subasta 2026: arte moderno y contemporáneo”, encuentro que reunirá 40 obras y tres experiencias de artistas con distintas generaciones, miradas y lenguajes.

La subasta se llevará a cabo a las 17:30 horas en las instalaciones de La Casa del Maquío, ubicada en la calle Doctor Luis G. de la Torre 109 Oriente, en la colonia Chapultepec.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, la selección contempla obras de figuras fundamentales del arte mexicano como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Leonora Carrington, además de propuestas de artistas contemporáneos como Taquero y Francisco Toledo.