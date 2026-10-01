Con playera de ‘No van a callar a Sinaloa’, Gárate reclama al Congreso

Portando una playera con el mensaje “No van a callar a Sinaloa”, la Diputada Paola Gárate Valenzuela reclamó que el Congreso del Estado ha limitado la participación de los Legisladores de oposición.

Durante su participación en la sesión, la Diputada señaló que en varias ocasiones no se les ha dado el uso de la voz ni la oportunidad de participar a integrantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Gárate Valenzuela consideró que limitar la participación de la oposición afecta el ejercicio democrático dentro del Congreso.

La Legisladora recordó que recientemente fue instalada la nueva Mesa Directiva, sin que se tomara en cuenta a los grupos de oposición.

“Su presidencia debería alternarse y garantizar un debate equilibrado; ustedes la han convertido en una extensión de los intereses del bloque mayoritario. Ese control ha derivado en abusos contra la libertad de expresión parlamentaria. Ya recurrieron al recurso autoritario de apagarme el micrófono y retirarme el uso de la voz en plena tribuna” expresó.

Además, señaló que este miércoles ella y la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda tenían previsto realizar un posicionamiento, pero no se les permitió intervenir en tribuna.

Paola Gárate aseguró que continuarán expresando sus posturas críticas y que insistirán en que las voces de la oposición sean tomadas en cuenta dentro del recinto legislativo.