Con programa ‘Enamórate de Sinaloa’, Gobierno quiere reavivar turismo en Altata, golpeado por la violencia

Luego de una serie de hechos violentos suscitados en el puerto turístico de Altata, en Navolato, el Gobierno de Sinaloa apuesta a incentivar el flujo de turistas a este destino a través de la realización de eventos y programas como “Enamórate de Sinaloa”, en los que se ofrecen paquetes de viaje a bajo costo.

La Secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, precisó que este esquema de viajes tiene un costo de 200 pesos por persona, por el que la ciudadanía accede al traslado ida y vuelta desde la Catedral de Culiacán, partiendo a las 10:00 horas hacia el puerto, un paseo en lancha, así como un platillo y bebida.

“Se activan sábados y domingos, desde este fin de semana próximo hasta el último fin de semana de este año, de diciembre”, indicó Sosa Osuna.

“Es un programa que nos piden mucho tanto las y los sinaloenses que les gusta tomar los tours, les gusta conocer el Estado, es un programa muy bonito. Y también del lado del sector turístico, restauranteros, touroperadores”, comentó.

La reactivación de esta ruta turística es la respuesta del Estado a una serie de hechos violentos registrados en la zona de atracción de Altata, como la noche del 13 de septiembre en la que un comando armado irrumpió en el puerto, disparó contra la fachada de unas instalaciones gubernamentales, incendiaron un hotel y, como víctima colateral de estos ataques, una mujer fue asesinada.

La víctima se trató de Josamel, una maestra de nivel primaria que perdió la vida frente a su familia en Isla Cortés, sitio al que fueron a vacacionar con motivo del cumpleaños de la docente.

Para invitar a la ciudadanía a que continúe yendo a Altata pese a estos antecedentes, la titular de Sectur explicó que la estrategia es programar eventos de interés para asegurar buena convocatoria y atracción de turistas.

Esta ha sido la misma directriz que ha empleado el Estado para reanimar las actividades productivas en la bahía, ya que a lo largo del 2025 se han desarrollado el Altata Late Fuerte, Altata Biker Fest, Poker Run Altata, Carnaval de Altata, y con miras a realizar un festival de papalotes.

“La indicación del Gobernador fue que mínimamente tuviéramos un evento mensual, lo cual se dio de esa manera, estuvimos trabajando de forma muy coordinada con Seguridad Pública, también el Secretario de Economía estuvo presente dándonos para que estuviera toda la gente lista con todos sus inventarios”, dijo Sosa Osuna.

A pesar de la violencia registrada en las cercanías de la zona turística y las afectaciones que ha tenido la crisis de seguridad de Sinaloa en la movilización de turistas, la funcionaria descartó un impacto tangible en las operaciones turísticas.

“No nos han reportado ningún tipo de bajas hasta el momento, de nóminas o que hayan cerrado alguna otra sucursal”, afirmó Mireya Sosa.