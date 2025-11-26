¡Con puntería certera al éxito! La Escuelita de Tiro de Arco Águilas UAS brilla en la Copa Sonora Outdoor 2025, logrando tres preseas de oro y una de plata

Con flechas dirigidas al triunfo y una actuación que confirmó su crecimiento técnico, las y los jóvenes de la Escuelita de Tiro con Arco Águilas UAS brillaron en la Copa Sonora Outdoor 2025 al conquistar tres medallas de oro y una de plata; la competencia fue realizada del 14 al 16 de noviembre y reunió a 81 arqueros de distintos estados del país.

La entrenadora y coordinadora del equipo, Maribel Gutiérrez Arce, señaló que la participación en este torneo permitió evaluar con mayor claridad el nivel competitivo del grupo, al enfrentarse a distancias oficiales propias de eventos clasificatorios.

“Son resultados muy positivos, que como siempre digo más allá de las medallas es el contexto de cómo trabajaron y se sintieron, y con qué vamos a seguir fortaleciendo ese trabajo y los resultados”, expresó.

Gutiérrez Arce destacó que, aunque en el campo de entrenamiento se reproducen situaciones de presión, las competencias siempre representan un reto nuevo, especialmente para los arqueros más jóvenes.

“El hecho de estar ya en una competencia de fogueo, para que se sigan preparando y lograr esos resultados son el reflejo del esfuerzo, empeño y disciplina que tienen en sus entrenamientos”, añadió.

Detalló que en los resultados se encuentran los oros obtenidos por Sahid de Jesús Aguiar Espinoza, Alison Juliet Romero Parra, así como Tania Romero Ibarra; a estos triunfos se suma la medalla de plata de Aylin Sauceda Serrano, además del cuarto lugar alcanzado por Dalice Ruiz Osuna.

Para las y los jóvenes medallistas, este torneo fue la confirmación del trabajo que han sostenido durante meses, del progreso técnico alcanzado en las distancias oficiales y de que se sienten listos para seguir con la cosecha de medallas en las próximas competencias.

“Esta es mi segunda participación en una competencia oficial, se siente muy bien lograr esta medalla por todo el esfuerzo que he logrado”.

“Estoy feliz y satisfecha con los resultados y muy agradecida por todo el apoyo que nos ha brindado la maestra a pesar de las adversidades todo se pudo completar”.

“Se siente muy bien haber logrado el primer lugar”.

Respecto a lo que sigue para el equipo, Gutiérrez Arce explicó que varias competencias ya se encuentran en puerta, especialmente las clasificatorias rumbo al Nacional CONADE; en ese tenor aprovechó para agradecer el respaldo de madres y padres de familia, así como el acompañamiento institucional que ha permitido afianzar este proyecto deportivo dentro de la Casa Rosalina.