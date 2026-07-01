Con saldo blanco, más de 27 mil personas celebran triunfo de México en Culiacán: Alcaldesa

Más de 27 mil personas participaron en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Culiacán, los cuales concluyeron con saldo blanco gracias al operativo preventivo implementado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, informó la Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

Detalló que el principal punto de concentración fue en la glorieta del monumento a Cuauhtémoc, popularmente conocida como “La Canasta”, donde se reunieron poco más de 20 mil personas, mientras que en la zona conocida como “El Queso”, en el sector Valle Alto, asistieron más de 7 mil personas, para una afluencia total superior a las 27 mil.

“El saldo es positivo en ambos puntos que fueron los de los de mayor concurrencia, repito, en la canasta fueron alrededor de 20 mil personas y en Valle Alto poco más de 7 mil”, afirmó.

Explicó que, ante la convocatoria realizada por ciudadanos a través de redes sociales, el Ayuntamiento desplegó un operativo con la participación de Protección Civil, Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes.

Como parte de las medidas preventivas, se realizaron cierres viales en los alrededores de “La Canasta” para impedir el ingreso de vehículos y reducir riesgos, permitiendo únicamente el acceso peatonal y de medios de movilidad que no representaran peligro.

“Agradecer a la gente que mantuvo la calma el día de ayer ante el festejo”, expresó.

Ramos Villarreal agregó que desde las primeras horas de este miércoles, brigadas de la Dirección General de Servicios Públicos, a través de las áreas de Aseo y Limpia, así como de Parques y Jardines, realizaron labores de limpieza para restablecer ambos espacios públicos.

Hizo un llamado a la ciudadanía para mantener el mismo comportamiento en caso de que se registren nuevos festejos el próximo domingo tras el partido de México contra Inglaterra en esta fase eliminatoria.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno de Culiacán volverá a implementar un operativo preventivo para garantizar la seguridad y la sana convivencia.

“Igual, solicitarles de su apoyo, esperemos que el domingo también sea un día para festejar con el equipo mexicano y si se vuelven a convocar, pues que sepan que tendrán la presencia de las autoridades para siempre estar cuidando el mantener esta paz”.