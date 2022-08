$!Con sobrepoblación, escuela Primaria Francisco Zarco de Culiacán inicia ciclo escolar 2022-2023

La capacidad, los servicios y el mobiliario se ha visto rebasada, no obstante apegándoselos al principio de cobertura universal, directivos y maestros hacen malabares para recibir a todos los alumnos.

“¿Cómo le diré?, la secretaría no revisa eso, que tenemos problemas, no tenemos mobiliario, ellos nomás nos mandan gente, a ver cómo le hacemos pero lo vamos a sacar adelante, ahorita tengo inscritos como 394, la capacidad era para de 340, ya rebasó bastante y todavía faltan más”.

En esta escuela primaria asisten alumnos de todas las colonias de la ciudad, incluso niños migrantes de Nayarit, Durango y Chihuahua, padres de familias afirman que prefieren este centro educativo por la calidad de la enseñanza, la infraestructura del plantel y la atención de los maestros y directivos.

“En cuestión de limpieza, electricidad estamos bien, tengo un velador que los padres de familia pagan, les cobramos 10 pesos y se le paga al velador, ha cuidado perfectamente esto, por eso no se han robado nada”.

“Tengo tres intendentes que traen bien puesta la camiseta, nunca me dejaron que decayera la escuela, somos una familia, hasta de plomeros la hacemos aquí”, expresó el director de la escuela.

Un problema al que se enfrentan los niños y maestros de este plantel en este regreso a clases es que el drenaje de la institución está tapado, el director realizó el reporte a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado pero le negaron el servicio, contratar a una empresa privada les resulta muy caro al tratarse de una institución pública, por lo que piden ayuda al Presidente Municipal, Juan De Dios Gámez Mendívil para solucionar este problema.

“Ahorita tengo problema con drenajes tapados, he batallado mucho con Japac porque dicen que es privado, Drenax me cobra 2 mil 800 pesos, ya puse esa denuncia, ojalá el nuevo presidente municipal me atienda”, dijo Rivas Espinoza.