$!Con su negocio, Ruth popularizó las berlinesas en Culiacán

“Entonces, dije ‘quiero algo diferente, algo que no sea muy común’ y miré que las berlinesas aquí nomás las vendían en un lugar y pensé ‘si cocino bien, cocino rico, se me da y me gusta, lo voy a hacer”.

Poco a poco su emprendimiento fue creciendo, al grado de no sólo vender a sus conocidos, si no a personas que fueron interesándose por sus productos, al ver algunos videos de las berlinesas que hacía en forma de Mickey Mouse y que publicaba en sus redes sociales

Con 188 mil seguidores en Tik Tok y 12 mil en Instagram, las berlinesas de Ruth se agotan en cuestión de horas y minutos, al punto que hay quienes aún estando fuera de la ciudad hacen sus pedidos, como la última vez que mandó postres hasta Escuinapa.

“La verdad cuando me preguntaban si hacía envíos, les decía ‘no me arriesgo’, porque no sé cómo pueda llegar el producto, es delicado, porque no sé cuántas horas de viaje sean”.

“Pero está persona me escribió y me dijo ‘acepto el riesgo, yo pago el envío, tú envíamelas, lo que quiero es probarlas’ y pues sí, le llegaron muy bien y le encantaron”.

La emprendedora ha buscado las formas de innovar su negocio, recientemente sacó berlinesas de chocolate y otras que en lugar de azúcar son cubiertas de caramelo.

Además, entre sus próximos objetivos, Ruth desea diversificar las maneras en que los clientes pueden comunicarse con ella, y establecer más adelante su propio local.

Los interesados en Berliner pueden comunicarse con Ruth a través de Instagram como @berliner.mx o en Tik Tok que está como @berlinermx.