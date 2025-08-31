Con temperaturas de hasta 45 grados y chubascos leves iniciaría Sinaloa semana

El Servicio Meteorológico Nacional indica que en Sinaloa las temperaturas de esta semana llegarán hasta los 45 grados centígrados principalmente en la zona norte del estado.

También se señala alta probabilidad de lluvia para el estado durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se esperan jornadas para el Pacífico Norte con cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y fuertes en Sinaloa, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado en sierras, así como caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por horas en Sonora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en Sinaloa.

Según información extendida para la semana de la página Meteored, especializada en cuestiones climáticas, del 31 de agosto al 6 de septiembre se esperan probabilidades de lluvia para la entidad.

El día con mayor posibilidad de actividad en precipitaciones será el lunes durante la mañana, cuándo se indican tormentas con truenos dispersos.

CLIMA PARA ESTE DOMINGO

El especialista en geofísica, Juan Espinosa Luna, indica para este domingo una jornada con descenso en las temperaturas promedio recientes que se han presentado en el estado y lluvias para, principalmente, el sur de la entidad.

“Tendremos un domingo con un pequeña baja en las temperaturas a nivel estatal de 36-34 grados en promedio. Una zona de baja presión al sur de Sinaloa y norte de Nayarit por la línea de costa que es muy probable suba por los canales de baja presión que estén por la costa de Sinaloa dejando lluvias principalmente en el mar y sobre los municipios de Escuinapa y se esperan sobre Rosario y Mazatlán el unos momentos”, publicó en sus redes sociales.

“Insisto está más cargadas hacia el mar, por lo que se estima solo este generando lluvias a las zonas cercanas a la costa”.