$!Con tumbas que datan de 1849, el Panteón San Juan es el más antiguo de Culiacán

En el Día de Muertos, los panteones se convierten en espacios donde los recuerdos cobran vida. Las flores, las fotografías y las visitas de quienes acuden a honrar a sus seres queridos forman parte de una tradición que mantiene presente a quienes ya no están. Pero en Culiacán hay un camposanto donde el paso del tiempo también se puede recorrer a través de sus lápidas. Se trata del Panteón San Juan, considerado el cementerio más antiguo de la capital sinaloense, inaugurado el 13 de mayo de 1844.





Con cerca de 800 tumbas, este lugar conserva sepulturas que datan del siglo XIX. Algunas de ellas tienen más de 170 años y son testimonio de distintas épocas de la vida política y social de Sinaloa. Durante un recorrido por este recinto, encontramos lápidas con inscripciones que nos trasladan a los años de 1800 y principios de 1900.





Fechas, nombres y epitafios que, además de recordar a quienes descansan aquí, permiten reconstruir fragmentos de la historia del estado. Entre sus tumbas se encuentra la de Francisco Cañedo Belmonte, militar y político que marcó una de las etapas más prolongadas de la vida política sinaloense durante el Porfiriato.





Aunque nació en Tepic, Nayarit, en 1839, desarrolló su carrera en Sinaloa, donde llegó a la Gubernatura en 1877, con el respaldo de Porfirio Díaz. Permaneció al frente del Estado durante más de tres décadas, con algunos periodos de interrupción. Cañedo falleció el 5 de junio de 1909, en Culiacán, a causa de una pulmonía, cuando todavía se encontraba en funciones como Gobernador. Otro de los personajes que descansan en este recinto es Rafael de la Vega y Rábago, político sinaloense nacido en Culiacán el 27 de abril de 1799.





Perteneciente a una de las familias con mayor influencia política y económica del siglo XIX, asumió la Gubernatura Constitucional del entonces Departamento de Sinaloa en 1845. Su trayectoria transcurrió entre conflictos políticos y disputas por el poder. Al concluir su último periodo de Gobierno, el 3 de marzo de 1848, el Congreso estatal lo declaró Benemérito del Estado. Falleció el 5 de junio de 1849, a los 50 años, en Santa Anita, municipio de Cosalá. Sus restos también descansan en el Panteón San Juan, en una tumba que la convierte en la más antigua identificada en este lugar.



