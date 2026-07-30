$!Con una inversión de más de $6 millones, Gobierno de Culiacán entrega siete calles pavimentadas en Valle del Sol

CULIACÁN._ Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el Gobierno de Culiacán entregó siete calles pavimentadas en la Colonia Valle del Sol. Las obras fueron comprometidas el pasado 6 de mayo y en menos de tres meses se entregaron a los vecinos. En un comunicado, la administración municipal destacó que son obras que mejoran la movilidad de las familias y da respuesta a una de las principales solicitudes planteadas durante los Diálogos por el Bienestar y Compromiso por la Pavimentación realizados el pasado 6 de mayo.





La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, recordó que durante aquella visita se escucharon las necesidades de la colonia y se atendieron de inmediato algunas de ellas, como la reparación de luminarias, además de iniciar el proyecto de pavimentación que hoy es una realidad. “Ese día les pedimos que nos prestaran sus calles un par de meses para mejorarlas y hoy regresamos a cumplir la palabra que les dimos. Venimos a entregar estas obras, pero también a seguir escuchándolos para atender lo que todavía hace falta”, expresó.

La intervención incluyó la pavimentación de las calles Valle de San Lorenzo, Valle de Culiacán, Valle del Évora, Valle del Fuerte, Salvador Moreno Luna, Valle de Elota y Valle de Concordia, con una inversión superior a 6 millones de pesos, en beneficio directo de 396 viviendas y mil 584 habitantes. A nombre de los vecinos, Rafael Plata López agradeció que las obras se realizaran en poco tiempo, luego de varios años de gestión, y reconoció el trabajo del personal municipal durante su ejecución. “Nosotros le planteamos las necesidades que teníamos y una de las principales eran las calles, que llevábamos alrededor de cinco años gestionando sin respuesta. Hoy vemos que ese compromiso se cumplió y eso los vecinos lo agradecemos”, señaló.



