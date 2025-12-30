Con uso de palabras altisonantes, reclama Alcalde de Elota al ser cuestionado por viajes internacionales

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que reaccionó a las críticas por sus viajes internacionales, realizados en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el municipio, y por lo que ha sido señalado en redes sociales y espacios públicos.
A través de un video, el alcalde defendió que los traslados fueron cubiertos con su propio sueldo y no con recursos públicos, y reclamó que se haya dado mayor difusión a estos viajes que a las obras y acciones realizadas por su administración en distintas comunidades.
En el mensaje, el edil hizo referencia a obras de infraestructura como la inauguración de alumbrado público, la construcción de baños con regaderas y vestidores en un centro deportivo de Elota, en el que se destinaron 7 millones de pesos, las cuales, dijo, no han recibido la misma atención mediática.
El video generó reacciones por el tono utilizado por el alcalde, quien empleó palabras altisonantes para expresar su inconformidad y reiteró su llamado a que se difunda el trabajo del gobierno municipal, particularmente las acciones relacionadas con espacios públicos y deportivos para niñas, niños y jóvenes.
“Esto me gustaría que se hubiese viralice hagan viral”, dijo, al reclamar a sus gobernados.
“Esto, cabrones, hagan viral el trabajo que hacemos”.
El mensaje se da en un contexto en el que Elota enfrenta una crisis de seguridad, situación que ha intensificado el escrutinio ciudadano sobre la actuación y las decisiones de sus autoridades municipales.
“No, porque estas cosas no las toman en cuenta, pero el pinche mitote ese sí hacen viral”, expresó el mandatario municipal.
En vísperas de Navidad el alcalde emitió un mensaje al pueblo de Elota desde Big Lake, California, con un fondo nevado. El vídeo fue criticando en redes sociales ya que no coincide con la dinámica de atención al municipio que gobierna, pues desde que inició la crisis de seguridad se han afectado sectores como el educativo y el económico.
Este viaje a California es el segundo a nivel internacional que difunde el Presidente Municipal Richard Millán en menos de siete meses, pues en junio de este año acudió a Europa, específicamente a Francia, para acudir al foro mundial de alcaldes.
El viaje a Europa correspondió a una invitación abierta que realiza la organización y que todos los alcaldes de ciertos países pueden atender, siempre y cuando se pague por el acceso.
Después de las críticas el alcalde defendió ante medios de comunicación locales de Elota que en enero tiene planeado ir a Madrid para atender un evento de turismo.