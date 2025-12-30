Con uso de palabras altisonantes, reclama Alcalde de Elota al ser cuestionado por viajes internacionales

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que reaccionó a las críticas por sus viajes internacionales, realizados en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el municipio, y por lo que ha sido señalado en redes sociales y espacios públicos.

A través de un video, el alcalde defendió que los traslados fueron cubiertos con su propio sueldo y no con recursos públicos, y reclamó que se haya dado mayor difusión a estos viajes que a las obras y acciones realizadas por su administración en distintas comunidades.

En el mensaje, el edil hizo referencia a obras de infraestructura como la inauguración de alumbrado público, la construcción de baños con regaderas y vestidores en un centro deportivo de Elota, en el que se destinaron 7 millones de pesos, las cuales, dijo, no han recibido la misma atención mediática.

El video generó reacciones por el tono utilizado por el alcalde, quien empleó palabras altisonantes para expresar su inconformidad y reiteró su llamado a que se difunda el trabajo del gobierno municipal, particularmente las acciones relacionadas con espacios públicos y deportivos para niñas, niños y jóvenes.