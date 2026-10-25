$!Con vigilancia nos sentimos más tranquilos: ciudadanos reconocen labores de proximidad

La presencia de las autoridades del Grupo Interinstitucional en centros comerciales como Plaza Forum, en Culiacán, genera tranquilidad y seguridad en quienes acuden a realizar compras o a disfrutar de un espacio de esparcimiento familiar.

Es a través de trabajos de proximidad con la ciudadanía, como los elementos federales, estatales y municipales escuchan las necesidades de la población, al mismo tiempo que les comparten información sobre las actividades que realiza cada dependencia para garantizar la seguridad de todas y todos.

Las familias culiacaneses agradecieron al personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, por estas actividades que los hacen sentir más tranquilos con su presencia, por lo que indicaron que es positivo que continúen realizándose.