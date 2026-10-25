$!Con vigilancia nos sentimos más tranquilos: ciudadanos reconocen labores de proximidad

La presencia de las autoridades del Grupo Interinstitucional en centros comerciales como Plaza Forum, en Culiacán, genera tranquilidad y seguridad en quienes acuden a realizar compras o a disfrutar de un espacio de esparcimiento familiar.
Es a través de trabajos de proximidad con la ciudadanía, como los elementos federales, estatales y municipales escuchan las necesidades de la población, al mismo tiempo que les comparten información sobre las actividades que realiza cada dependencia para garantizar la seguridad de todas y todos.
Las familias culiacaneses agradecieron al personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, por estas actividades que los hacen sentir más tranquilos con su presencia, por lo que indicaron que es positivo que continúen realizándose.
Al personal operativo también se suma un binomio canino, con el que, el Grupo Interinstitucional llama la atención de chicos y grandes que visitan Plaza Forum; a través de ellos se concientiza a los más pequeños sobre acciones preventivas y de autocuidado.
Además, los elementos se encargan de fomentar entre la ciudadanía el uso responsable de las líneas de emergencia, tales como el 911 para reportes de emergencias y el 089 para denunciar de forma anónima.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda su compromiso de mantener los trabajos de cercanía con la población, para generar su confianza y promover las buenas prácticas para un entorno de paz y seguridad.