Culiacán
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Operativo

Con vigilancia nos sentimos más tranquilos: ciudadanos reconocen labores de proximidad

Las familias señalan que es positivo que se realicen este tipo de despliegues, por la seguridad de todos
Noroeste/Redacción
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25/10/2026 16:51
25/10/2026 16:51

La presencia de las autoridades del Grupo Interinstitucional en centros comerciales como Plaza Forum, en Culiacán, genera tranquilidad y seguridad en quienes acuden a realizar compras o a disfrutar de un espacio de esparcimiento familiar.

Es a través de trabajos de proximidad con la ciudadanía, como los elementos federales, estatales y municipales escuchan las necesidades de la población, al mismo tiempo que les comparten información sobre las actividades que realiza cada dependencia para garantizar la seguridad de todas y todos.

Las familias culiacaneses agradecieron al personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, por estas actividades que los hacen sentir más tranquilos con su presencia, por lo que indicaron que es positivo que continúen realizándose.

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Al personal operativo también se suma un binomio canino, con el que, el Grupo Interinstitucional llama la atención de chicos y grandes que visitan Plaza Forum; a través de ellos se concientiza a los más pequeños sobre acciones preventivas y de autocuidado.

Además, los elementos se encargan de fomentar entre la ciudadanía el uso responsable de las líneas de emergencia, tales como el 911 para reportes de emergencias y el 089 para denunciar de forma anónima.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda su compromiso de mantener los trabajos de cercanía con la población, para generar su confianza y promover las buenas prácticas para un entorno de paz y seguridad.

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