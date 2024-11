$!Con violencia nunca se puede construir una sociedad, dice el Príncipe de Bantú en Culiacán

CULIACÁN._ La paz es la base del éxito de una comunidad; sin este elemento crucial, un pueblo no puede desarrollarse plenamente en otros aspectos, señaló Jean Louis Bingna, Príncipe de Bantú de Camerún, en su visita a Culiacán.

Invitado por el Club Rotary de Culiacán, este viernes impartió la conferencia magistral “La paz es posible”, en el teatro MIA. Jean Louis Bingna ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz tres veces por su activismo en defensa de los derechos humanos.

“Debemos entender que la paz es la semilla del éxito del pueblo. Un pueblo que no tiene paz es un pueblo que no tiene ese elemento muy importante, no puede crecer en todos los ámbitos”, subrayó.

El Príncipe de Bantú de Camerún destacó que el concepto de paz se entiende de manera limitada, asociándose comúnmente con la ausencia de guerra o violencia física.

Sin embargo, hay distinción importante entre la paz constitucional, que se refiere a leyes y políticas públicas, y la paz social, que es más profunda y se refiere al bienestar humano cotidiano y la dignidad.

Criticó que los políticos suelen concentrarse en la paz constitucional, como en casos de violencia notoria, pero ignoran la paz social. Esta última, la verdadera paz que las personas necesitan, aquella que se pierde cuando no tienen acceso a lo esencial para vivir dignamente.