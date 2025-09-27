Conagua prevé mejor ciclo agrícola 2025 en Sinaloa por mayor almacenamiento en presas

CULIACÁN._ La Comisión Nacional del Agua en Sinaloa prevé un ciclo agrícola 2025 más favorable que el del año pasado, respaldado por el incremento en el almacenamiento de agua en las presas del estado, que rebasa el 40 por ciento al término de septiembre.

El director del organismo, Jesús Antonio Cruz Varela, informó que el programa de riego está previsto para iniciar con la entrega de agua en canales a partir del 15 de octubre.

En ese sentido, destacó que las lluvias durante septiembre han permitido superar la media histórica en almacenamiento de agua, lo que abre la posibilidad de que algunos cultivos puedan sembrarse con humedad residual, sin necesidad de utilizar agua de presa de manera inmediata.

“Eso es un dato muy interesante porque te permite no sacar agua primero de presa para poder regar porque tendríamos que sembrar con la posibilidad de no bajar agua y no regar previamente con el agua de lluvia”, celebró.

“En términos de la acumulación que tenemos ahorita, ya rebasamos el 42 por ciento. Eso también nos da una tranquilidad”, apuntó.

Cruz Varela aclaró que, si bien no se alcanzan aún los niveles ideales para un riego completo, lo que requeriría un 50 por ciento más de almacenamiento, la situación es más alentadora que la registrada en 2024.

“Estamos teniendo excedentes de lo que tuvimos el año pasado. Entonces, estamos hablando que mejor que el año pasado, por supuesto que vamos a estar, pero mucho mejor”, aseguró.

El funcionario explicó que será con el corte oficial de septiembre cuando se definan los volúmenes de agua disponibles para cada plan de riego y, en consecuencia, las hectáreas que podrán sembrarse en el ciclo 2025.

En este sentido, advirtió que el maíz, por ser el cultivo que mayor demanda de agua tiene, podría enfrentar ajustes en la superficie a sembrar, mientras que otros granos o productos de menor consumo hídrico representan una alternativa para ampliar la cobertura de siembra.

“Maíz, puro maíz, yo creo que ahí sí vamos a tener hasta ahorita como vamos en una posibilidad de reducir un poco la cantidad o no tener la cantidad total de volumen que pudiéramos haber tenido en años anteriores, pero sí es para decirles con tranquilidad que vamos teniendo un buen año”, puntualizó.



SEQUÍA EN EL ESTADO

Desde 2022, Sinaloa enfrentaba una sequía continua, según el registro histórico de la Conagua sobre eventos de sequía en México.

La región había permanecido bajo esta clasificación a pesar de que se han registrado lluvias en el presente año y en periodos anteriores.

Frente a esta situación, el Gobierno de Sinaloa solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil la declaración de emergencia en el estado, lo que habría permitido acceder a apoyos federales inmediatos para atender la crisis. No obstante, la solicitud fue rechazada este 2025.

Para maximizar el beneficio de las precipitaciones en presas y cuencas, el Gobierno estatal contrató los primeros vuelos de “bombardeo de nubes”, una técnica que libera yoduro de plata en nubes cargadas de agua para inducir lluvias. El contrato tuvo un costo de 3.8 millones de pesos.