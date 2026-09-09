Conagua Sinaloa se deslinda de investigaciones sobre módulos de riego

La Comisión Nacional del Agua en Sinaloa se abstuvo de pronunciarse sobre las investigaciones relacionadas con los módulos de riego de Sinaloa, al señalar que se trata de asuntos que están fuera de su competencia y que cualquier requerimiento de las autoridades judiciales debe mantenerse bajo reserva.

José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, afirmó que la dependencia respeta la actuación de las asociaciones civiles que administran los módulos y que no interviene en sus asuntos internos.

“Nosotros como Comisión Nacional del Agua, respetamos la actuación de las asociaciones civiles y usuarios. Nosotros no intervenimos en su vida interna”, señaló.

Explicó que la relación de Conagua con estas organizaciones se limita al servicio de riego agrícola, así como al plan de riego y la operación de los distritos.

“Estos temas, por ser temas de un nivel fuera de la competencia de la Comisión Nacional y del Agua, cualquier investigación, nosotros nos abstenemos de dar comentarios al respecto”, dijo.

Añadió que, en caso de existir algún requerimiento de carácter judicial, la dependencia tampoco puede adelantar información.

“Ya que cualquier requerimiento que se nos haga, pues es de carácter judicial, pues tenemos que reservarnos cualquier comentario, entonces es algo que no tendríamos comentario al respecto”, expresó.

Las declaraciones ocurren después de que en mayo el director general de Conagua, Efraín Morales López, confirmó que el organismo había iniciado procedimientos de verificación en Sinaloa ante señalamientos sobre posibles irregularidades y vínculos del crimen organizado en el manejo y distribución de agua para riego.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum del 14 de mayo, Morales López afirmó que la Conagua estaba investigando los señalamientos y que, de comprobarse alguna irregularidad, presentarían las denuncias correspondientes.

En aquella ocasión, explicó que los distritos de riego son operados por asociaciones civiles de usuarios, transferidas desde la década de los 90, y sostuvo que los módulos son administrados por los propios productores mediante reglas internas.

No obstante, también señaló que la Conagua puede intervenir cuando detecta usos ilegales del agua o irregularidades, mediante sanciones administrativas, suspensión de servicios o clausuras, además de presentar denuncias penales ante las fiscalías.

Ahora, ante cuestionamientos sobre estas investigaciones, el director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte evitó dar detalles y sostuvo que la dependencia no interviene en la vida interna de las asociaciones.

El tema se da en medio de señalamientos sobre el control y manejo del agua para uso agrícola en Sinaloa, así como de investigaciones que la propia Conagua había confirmado públicamente en mayo.